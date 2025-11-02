Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Kuracjusze zyskają kolejną perłę

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-02 5:41

To już oficjalne. Na mapie Polski pojawi się nowe uzdrowisko! 24 października 2025 r. Rada Ministrów podjęła decyzję i tym samym na Warmii i Mazurach lada moment na turnusy będą mogli zapisywać się kuracjusze z całego kraju. Miasto walczyło o nadania tego tytułu latami, więc to duży i ważny krok!

  • Polska wzbogaci się o nowe uzdrowisko na Warmii i Mazurach, decyzją Rady Ministrów z 24 października 2025 roku.
  • Lidzbark Warmiński, znany jako "Perła Warmii", oficjalnie dołączy do grona polskich uzdrowisk po latach starań.
  • Miasto oferuje już rozwiniętą infrastrukturę uzdrowiskową, a status uzdrowiska wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku.
  • Jakie atrakcje czekają na kuracjuszy w Lidzbarku Warmińskim i co zadecydowało o sukcesie miasta?

Uzdrowiska w Polsce

Uzdrowiska od wieków przyciągają tych, którzy szukają nie tylko odpoczynku, ale i powrotu do zdrowia. To wyjątkowe miejsca, w których naturalne bogactwa – wody mineralne, borowiny, solanki czy mikroklimat – wspierają leczenie i regenerację organizmu. W Polsce tradycja leczenia uzdrowiskowego jest już wieloletnia, a wiele kurortów, takich jak Ciechocinek, Krynica-Zdrój czy Nałęczów, na stałe wpisało się w krajobraz kulturowy kraju. 

Nowe uzdrowisko w Polsce. To perła Warmii i Mazur

Lidzbark Warmiński, nazywany często "Perłą Warmii" oficjalnie dołącza do grona polskich uzdrowisk. To miasto o niezwykłej historii i wyjątkowym położeniu, które z pewnością przyciągnie do siebie mnóstwo odwiedzających.

Co ważne, nadanie Lidzbarkowi Warmińskiemu statusu uzdrowiska to zwieńczenie wieloletnich starań mieszkańców i władz miasta, a zarazem nowy rozdział w historii Warmii – regionu, który coraz śmielej łączy swoją bogatą przeszłość z wizją nowoczesnej turystyki zdrowotnej. Warto wspomnieć, że Lidzbark Warmiński ma już całkiem dobrze rozwiniętą infrastrukturę uzdrowiskową, mimo że formalny status uzdrowiska wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2026 roku.

To ogromna radość i satysfakcja - dla mnie, dla całego zespołu i przede wszystkim dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Od lat marzyliśmy o tym, by nasze miasto znów stało się uzdrowiskiem. Dziś te marzenia stają się rzeczywistością. To dowód, że konsekwentna praca, współpraca i wiara w lokalny potencjał naprawdę przynoszą efekty - mówił burmistrz Jacek Wiśniowski, czytamy na portalu lidzbarkw.pl.

Odwiedzających miasto kuracjuszy w szczególności zainteresują takie miejsca jak m.in.:

  • Leśny Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny
  • Tężnia solankowa
  • Termy Warmińskie
  • Pawilon Zdrowia
  • Ścieżki spacerowe i trasy nordic walking.
