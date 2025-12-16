Śmiertelny wypadek na drodze krajowej. Poważne utrudnienia po zderzeniu osobówki z ciężarówką

Tragedia na DK 15 pod Lubawą. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, jedna osoba nie żyje!

O komentarz do zdarzenia rzeczniczkę Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Jak mówi w rozmowie z "Super Expressem" asp.szt. Joanna Kwiatkowska, ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący osobowym oplem, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i z drogi podporządkowanej wjechał na drogę krajową nr 15, doprowadzając do zderzenia z samochodem ciężarowym.

Jedna osoba, kobieta w wieku około 60 lat, zmarła. Obecnie na miejscu prowadzone są czynności ratunkowe wobec dwóch pasażerów samochodu osobowego. - Było to tak silne zderzenie, że ze zgłoszenia wynikało, że pasażerowie są nieprzytomne i znajdują się zakleszczone, w środku pojazdu - mówi w rozmowie z Radiem Eska Iława mł. bryg. Krzysztof Rutkowski z KP PSP w Iławie.

Strażak dodał, że do wydobycia osób użyciu narzędzi hydraulicznych. Dwóch mężczyzn trafiło do karetek zespołu ratownictwa medycznego. Ze względu na obrażenia jednego z nich, na miejsce ma udać się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca ciężarówki nie wymagał pomocy medycznej.

Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i wykonują oględziny na miejscu zdarzenia oraz kierują innych kierowców na objazdy, ponieważ droga krajowa numer 15 w okolicy miejscowości Lubawa przez najbliższe kilka godzin będzie zablokowana.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

