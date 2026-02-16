24-letnia Iryna nie żyje. Jej ciało spalono. Potworna zbrodnia na Pomorzu

Zatrzymano trzy osoby w sprawie zabójstwa 24-letniej Iryny M.

Dwóch podejrzanych zostało aresztowanych na trzy miesiące

Śledczy ustalili, że ciało kobiety zostało spalone

Główny podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa i znieważenia zwłok

Kobieta zaginęła w październiku ubiegłego roku

Zatrzymani to obywatele Ukrainy: 31-letni Dmytr P., 36-letni Volodymyr K. oraz 58-letnia Olha P. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prok. Mariusz Duszyński, poinformował, że zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy wskazywał, iż zaginiona została zabita, a jej ciało spalono. Uzyskane dowody doprowadziły do odnalezienia szczątków kobiety oraz ustalenia osób mogących mieć związek ze zbrodnią.

Poważne zarzuty wobec głównego podejrzanego

Prokurator postawił Dmytrowi P. zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonej, pozbawienia jej życia z zamiarem bezpośrednim, działając z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także znieważenia zwłok poprzez ich spalenie. Volodymyrowi K. zarzucono niezawiadomienie o zbrodni zabójstwa oraz utrudnianie postępowania karnego poprzez pomoc w ukryciu zwłok i rzeczy należących do ofiary.

Natomiast 58-letnia Olha P. usłyszała zarzut składania fałszywych zeznań.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy, z wielogodzinnych i wieloetapowych czynności procesowych i operacyjnych w tym mi.in. zeznania świadków, nagrania z monitoringów, analizy kryminalne, dał podstawę do wydania przez prokuratora postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu trzech osób do prokuratury a także przeszukania miejsc ich zamieszkania - informuje podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.

Podejrzani nie przyznają się do winy

Prok. Duszyński przekazał, że Dmytro P. i Volodymyr K. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Olha P. przyznała się natomiast do przedstawionego jej zarzutu i również złożyła wyjaśnienia.

W ubiegły piątek Sąd Rejonowy w Tczewie przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował Dmytra P. oraz Volodymyra K. na trzy miesiące. Wobec Olhy P. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, zakaz kontaktowania się z podejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju.

Czytaj też: Matka trzymała synka, ojczym go torturował. Sebastian nie przeżył! 100 uderzeń w pół godziny

Kobieta zaginęła w październiku

24-letnia Iryna M. była poszukiwana od października ubiegłego roku. Policja publikowała jej zdjęcie oraz apel o pomoc w odnalezieniu. Zawiadomienie o zaginięciu wpłynęło do komisariatu przy ul. Platynowej w Gdańsku. - 5 października kobieta po raz ostatni kontaktowała się z siostrą, informując, że przebywa w Tczewie i idzie na pociąg do Gdańska. Do chwili obecnej 24-latka nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z rodziną - przekazali wówczas policjanci.

Prokurator Duszyński podał, że po zgłoszeniu zaginięcia wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonej.

Za zabójstwo popełnione z motywacji zasługującej na szczególne potępienie grozi kara nie krótsza niż 15 lat pozbawienia wolności albo dożywocie. Z kolei zbezczeszczenie zwłok jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Zabójstwo młodej kobiety w Krakowie