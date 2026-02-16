Zima znów uderzyła w Trójmiasto. Pasażerowie przeżyli prawdziwy koszmar [GALERIA]

Walka z lodem na gdańskich torowiskach

Mieszkańcy Gdańska, którzy w poniedziałkowy poranek chcieli dotrzeć do pracy lub szkoły, musieli uzbroić się w anielską cierpliwość. Siarczysty mróz sprawił, że miasto stanęło w miejscu. Tramwaje kursowały z ogromnymi opóźnieniami, a pasażerowie z niedowierzaniem patrzyli na tablice informacyjne. Co doprowadziło do tego paraliżu? Okazuje się, że zwykłe środki zaradcze okazały się bezsilne w starciu z naturą.

- Te ekstremalne warunki sprawiły, że nasze standardowe działania, czyli sypanie chlorkiem wapnia, który zapobiega temu zjawisku nie wystarczyły i do pracy musiały wejść ekipy, które ręcznie cały czas odladzają te zwrotnice - mówi Robin Jesse z Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Dramat nie ograniczył się jednak tylko do komunikacji miejskiej. Prawdziwy horror przeżyli podróżni na trasie kolejowej. W poniedziałek, 16 lutego, między Godętowem a Lęborkiem ruch zamarł. Przyczyną była zerwana sieć trakcyjna. Pociągi stanęły, a pasażerowie zostali skazani na komunikację zastępczą.

- Rozpoczęto naprawę uszkodzonej sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy stacjami Godętowo a Lębork. Ta usterka zaistniała około godziny 6.15. Przewoźnicy PKP Intercity i Polregio wprowadzili zastępczą komunikację autobusową - mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych.

Złudna nadzieja i kolejny cios dla pasażerów

Kiedy wydawało się, że sytuacja została opanowana i pociągi wrócą na tory, los zakpił z podróżnych. Po naprawie pierwszej usterki i wznowieniu ruchu, doszło do kolejnego, fatalnego zdarzenia. Czy ten pechowy poniedziałek kiedyś się skończy? Po południu PKP PLK przekazały niepokojące wieści o ponownym wstrzymaniu składów.

- Po naprawieniu uszkodzonej sieci trakcyjnej na szlaku Godętowo – Lębork (linia kolejowa nr 202 Gdańsk Główny – Stargard) i wznowieniu ruchu pociągów około godz. 13.40 doszło do kolejnej awarii sieci trakcyjnej. Konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów na trasie Lębork – Wejherowo – poinformowały w komunikacie Polskie Linie Kolejowe.

Na miejscu walczy pociąg sieciowy, a przyczyny tej serii awarii zbada specjalna komisja. Tymczasem pasażerowie muszą ponownie liczyć na autobusy zastępcze. PLK apeluje o śledzenie komunikatów na Portalu Pasażera oraz na stacjach, by uniknąć kolejnych niespodzianek w ten mroźny dzień.

