Dagmara Kaźmierska i przerażające doniesienia o jej przeszłości

Wokół "Królowej życia" i uczestniczki ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami" narosło wiele emocji. Każdy wie, że Dagmara Kaźmierska ma bardzo niechlubną przeszłość. Celebrytka skazana została prawomocnym wyrokiem i trafiła do więzienia. O tym okresie swojego życia "Królowa życia" opowiadała i w swoich książkach, i w licznych wywiadach. Wspominała nawet, jaką ksywkę miała za kratkami. Niby każdy wiedział o kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, ale artykuł, który 25 kwietnia ukazał się w portalu Goniec.pl przeraził i fanów gwiazdy, i innych celebrytów. Dziennikarz serwisu dotarł do wstrząsających zeznań jednej z kobiet, która miała być ofiarą uczestniczki "Tańca z gwiazdami". Dzień później z kolei portal Fakt.pl opublikował fragmenty innych zeznań. Z artykułu wyłania się obraz okrucieństwa w najczystszej postaci. Dagmara Kaźmierska już ponosi konsekwencje swoich mrocznych działań z przeszłości. Polsat zdecydował się usunąć z ramówki program "Dagmara szuka męża". Dowiedzieliśmy się też, że celebrytka nie pojawi się podczas finałowego odcinka programu "Taniec z gwiazdami", mimo że tradycyjnie tańczą w nim wszyscy uczestnicy trwającej edycji show. W gąszczu informacji można pogubić się w tym, za co naprawdę skazana została Dagmara Kaźmierska i ile siedziała w więzieniu. Postanowiliśmy to uporządkować.

Dagmara Kaźmierska skazana za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji"

Dagmara Kaźmierska agencję towarzyską "Heidi" zaczęła prowadzić w 2005 roku. Miała wówczas 30 lat. Skazana została kilka lat później za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji". Nie było to tajemnicą. Sama "Królowa życia" szczegółami swojej działalności epatowała oszczędnie. - Jeśli ktoś jest ciekawy szczegółów sprawy, są w dokumentach. Niech sobie jedzie do sądu i poczyta akta - poleciła w jednej z książek Dagmara Kaźmierska. Co o tej sprawie mówiła prokuratura? - Oskarżona i współdziałający z nią w grupie mężczyźni doprowadzili siedem kobiet do uprawiania prostytucji w wyniku przemocy, groźby lub wykorzystując przymusowe położenie i stosunek zależności wynikający z nałożenia wielokrotnych kar finansowych. Ustalenia śledztwa pozwoliły także na przyjęcie, że Dagmara K. dwukrotnie dopuściła się zbrodni polegającej na handlu ludźmi - informował Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Dagmara Kaźmierska wyrok i pobyt w więzieniu. Ile siedziała za kratkami "Królowa życia"?

Dziennikarze "Faktu" dotarli do akt sądowych Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. - Wynika z nich, że Dagmara Kaźmierska została oskarżona o dokonanie aż 17 przestępstw! Ostatecznie wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 22 maja 2012 r. uwolniono ją od zarzutu handlu ludźmi i prowadzenia grupy przestępczej, ale skazano za sześć przestępstw. Jak czytamy w aktach, chodziło m.in. o czerpanie korzyści materialnych z prostytucji, grożenie pozbawieniem życia, kierowaniem wykonaniem czynu zabronionego tj. przestępstwa zgwałcenia "X. X." (dane są tu zanonimizowane - red.) w ten sposób, że zleciła innej, nieustalonej osobie doprowadzenie jej przemocą do obcowania płciowego, a także udział w pobiciu - czytamy w portalu. W 2012 roku Dagmara Kaźmierska skazana został na cztery lata odsiadki. W więzieniu jednak spędziła zaledwie niecałe dwa lata (21 miesięcy).

