To nie będzie spokojny finał show TVP. W "Sanatorium miłości" szykuje się potężna awantura między kuracjuszkami. O kogo ta walka?

Wielki finał 6. edycji "Sanatorium miłości" zostanie wyemitowany w niedzielę 12 maja. Kuracjusze na zakończenie turnusu wezmą udział w wielkim balu. O niczym innym w sanatorium już się nie mówi, zewsząd bije atmosfera ekscytacji i ciekawości. Panie przygotowały z tej okazji błyszczące kreacje, panowie zadbali o wyprasowane na sztywno koszule i eleganckie garnitury, aby jak najlepiej zaprezentować się w kolorowych światłach balowej sali. Seniorzy dobierają się także w pary, aby w dwójkach zrobić wielkie wejście.

Małgorzata i Ela pokłócą się o Stanisława?

Pierwszą para, która umówiła się, że spędzi ten wieczór razem byli Małgorzata i Stanisław. Od początku ciągnęło ich do siebie, i choć w międzyczasie zaangażowali się we flity z innymi kuracjuszami, to po lekcji baletu wszytko wydawało się już jasne. - Tak był dzisiaj wpatrzony w moje oczy, że ja sama w szoku byłam. On tak patrzył i tak się uśmiechał szczerze. To da się wyczuć. Nie wiem, czy się zakochuje, ale tak to wygląda - emocjonowała się Gosia. A Stanisław przyznał z kolei, ze "bardzo przyjemnie było na nią popatrzeć, bo pięknie wyglądała. Zresztą oka z niej nie spuszczałem". Umówili się też, że wystąpią tam razem. Ale z zapowiedzi odcinka wynika, ze nie będzie tak łatwo. Do akcji wkroczy bowiem Elżbieta, która również chciałaby ten wieczór spędzić ze Stanisławem. Zanosi się więc na walkę o względy mężczyzny do końca. Będzie awantura między Elą a Małgosią? I co na to wszystko Staszek?

Elżbieta z "Sanatorium miłości" dopiero teraz pokazuje prawdziwą twarz?

Galeria: Sanatorium miłości. Stanisław z 6. edycji na zdjęciach z młodości. Już wtedy przyciągał kobiety jak magnes!