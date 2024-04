Elżbieta z "Sanatorium miłości" dopiero teraz pokazuje prawdziwą twarz? "Nerwowa i apodyktyczna"

To już pewne! Dagmara Kaźmierska nie wystąpi w finale "Tańca z gwiazdami". Co z Hakielem?

Dotychczas za czarne charaktery szóstej edycji "Sanatorium miłości" uważani byli Małgorzata i Andrzej. Gosi widzowie zarzucali upór, wtykanie wszędzie swojego nosa i zbyt nachalne poszukiwanie partnera. Andrzej był surowo oceniany przez zbytnią pewność siebie, przez niektórych braną wręcz jako narcyzm. W ostatnim odcinku miłosnego show szala negatywnych komentarzy przechyliła się w kierunku Elżbiety. To bardzo twarda kobieta, które w życiu przeszła bardzo wiele. Gdy popadła w spirale długów, nie poddała się. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych, a tam ciężko pracowała, by odzyskać finansowa wolność. W programie nie raz pokazała, że potrafi być stanowcza, ale jednocześnie pogodna. Ostatni odcinek okazał jednak zdecydowanie inna Elżbietę. Czyżby miała zostać czarnym charakterem show?

Elżbieta czarnym charakterem "Sanatorium miłości"?

Stało się tak, że Elżbieta skonfliktowała się z pozostałymi seniorami. Stefan, który był z nią na randce w lesie, zaczął się jej bać. Z kolei Zygmunt tak jej podpadł, że podczas rozmowy z Marta manowską Elżbieta nie była w stanie powiedzieć nawet najdrobniejszej pozytywnej rzeczy o seniorze. Teodozja stwierdziła, że Ela jest bardzo nerwowa, wręcz wybuchowa, a Nowoprzybyła do sanatorium Maria W. musiała prosić ją, aby nie krzyczała. Podczas zajęć na basenie Elżbieta nie potrafiła się bawić z resztą towarzystwa i ostentacyjnie wyrażała niezadowolenie, gdy ktoś niechcący ochlapał ją wodą. Nie uszło to uwadze widzów, a internauci chętnie mocno komentowali jej zachowanie. "Czy Elżbieta jest w tym programie za karę?", "Ela jak zwykle naburmuszona. I się dziwi, że chłopa nie ma". Z drugiej strony jednak padały słowa wsparcia i zrozumienia. "Ela uśmiechnij się, uśmiech to zdrowie. Osy nie są lubiane. Powinna iść na terapię i opracować swoje ciężkie czasy. Życzę jej wszystkiego dobrego…". A może Elżbieta, podobnie jak Maria Luiza, tęskni już za domem i rodziną.

Zobacz w galerii, jak mieszka Elżbieta Urbaniak z "Sanatorium miłosci"

