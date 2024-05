Zuchwały rabunek na Koszykowej

Dwa miliony złotych zrabowane w czasie napadu. Nieprawdopodobny zwrot akcji. Poszkodowany aresztowany!

Michał Michalak 22:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Policja aresztowała mieszkańca Warszawy, który miał stracić w wyniku napadu prawie 2 mln zł. 58-letni Ukrainiec sam zgłosił się do mundurowych, a prokuratura informowała, że podbiegło do niego dwóch napastników, którzy zaatakowali go i odjechali samochodem z pieniędzmi. Jak informuje policja, skradziona kwota - wbrew temu, co mówił poszkodowany - nie należała do niego.