Joanna Opozda w bardzo kusej sukience na komunii. Świeciła golizną w kościele? Podzieliła fanów

Joanna Opozda jest bez wątpienia piękną kobietą, a figury może jej pozazdrościć niejedna kobieta. Świadoma swoich atutów celebrytka często pokazuje się w odważnych stylizacjach. Jednak to, co pasuje na ścianki czy branżowe eventy, niekoniecznie sprawdza się na uroczystościach rodzinnych. Aktorka wrzuciła na swój profil na Instagramie pamiątkowe zdjęcie z komunii chrześnicy, a jej kusa stylizacja nie uszła uwadze internautów. Joanna wybrała na tę okazję prostą minisukienkę w intensywnie pomarańczowym kolorze. Sukienka na cieniutkich ramiączkach pozostawiała odkryte ramiona, część pleców i dekolt. Wykończona na dole falbanką kreacja była też bardzo krótka, sięgała co najwyżej do połowy ud. Do tego celebrytka dobrała cieliste klapeczki na wysokiej i cienkiej szpilce. Wyglądała zjawiskowo i bardzo seksi. W klubie zrobiłaby furorę, w kościele niekoniecznie, na co uwagę zwrócili zbulwersowani obserwujący.

Joanna Opozda podzieliła fanów odważną stylizacją

W komentarzach zwracano uwagę, ze tego typu kreacja jest po prostu niestosowana na spotkanie rodzinne z okazji komunii. W kościele obowiązują pewne zasady ubiory, których należy się trzymać. Strój powinien być skromny, elegancki i nie pokazywać zbyt wiele. "Komunia święta to uroczystość kościelna, dlatego istnieją zasady, których warto przestrzegać wybierając stylizację! Podstawowe reguły to: zakryte ramiona, zakryte górne łydki, do kolan. Jasne kolory ubrań, eleganckie fasony, delikatne dodatki. Szanujmy ten ważny dzień dla dziecka" - zwróciła uwagę jedna z obserwujących, czym sprowokowała do dyskusji inne fanki. Część z nich przyznała jej racje, inne chwaliły stylizację Joanny. "Przepięknie wyglądasz. Super sukienka i figura sztos, nie wulgarna, z klasą i kobieco seksownie bardzo ładnie", "Cudna Asia, przepiękna sukienka i śliczne szpilki. Dla mnie wooooow" - czytamy w innych komentarzu.

