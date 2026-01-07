Agata Buzek przebiera się przy ludziach. Najpierw pączki, później zapas papieru toaletowego. ZDJĘCIA

Adrian Nychnerewicz
2026-01-07 5:18

Jest wielką gwiazdą polskiego kina i córką byłego premiera Jerzego Buzka (85 l.). Jest też przykładem, że można żyć skromnie, bez żadnego gwiazdorzenia. Agata Buzek (49 l.) pojawiła się ostatnio na premierze swojego nowego filmu "Dziki" w kinie w centrum handlowym Złote Tarasy w Warszawie. Zagrała w nim jedną z głównych ról. Po seansie nie ruszyła jednak do czekającej w garażu podziemnym limuzyny. Zamiast tego przy ludziach zmieniła obuwie na wygodniejsze i ruszyła na zwyczajne zakupy.

Skromne kulisy sławy Agaty Buzek

Film "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego to najgłośniejsza premiera ostatnich tygodni. Agata Buzek gra w nim Vesnę, która przygarnia żyjące dziko w górach dziecko. Jej obecność na premierze była więc bardzo ważna. Ale dla niej samej była też okazją do zakupów w centrum handlowym, w którym odbywał się seans. Po premierze jakby nigdy nic aktorka zmieniła buty z kozaków na wysokiej szpilce na wygodne ocieplane i ruszyła najpierw po pączka z lukrem, a później jej uwagę skupiła niedroga biżuteria. Szczególnie wpadły jej w oko naszyjniki i kolczyki za 50 zł. Długo im się przyglądała.

Na koniec Agata Buzek zajrzała do drogerii, by zaopatrzyć się w... zapas papieru toaletowego. Jak widać, przyszła tam jako gwiazda. Wyszła jako normalny człowiek.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądały zakupy Agaty Buzek.

Agata Buzek na zakupach
35 zdjęć
Film "Dziki"
AGATA BUZEK