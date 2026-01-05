Tak wyglądały kulisy premiery filmu "Dziki". Groźny Fabijański, promienna Perepeczko w futrze niczym Doda

Film Macieja Kawulskiego "Dziki" trafił do kin w całej Polsce

Na premierze w warszawskim Multikinie pojawiły się gwiazdy obsady filmu "Dziki" z Tomaszem Włosokiem, który wcielił się w tytułową postać, oraz Sebastianem Fabijańskim i Agatą Buzek. Nie zabrakło też reżysera, któremu towarzyszyła Agnieszka Perepeczko. Aktorka chciała zobaczyć film, który nawiązuje do legendy Janosika, którego lata temu grał w serialu jej mąż, śp. Marek Perepeczko. Zadała szyku w futrze przypominającym słynne futerko marki Gucci, które przed laty miała "wyszarpywać rosyjskiej miliarderce".

- Film „Dziki” jest dla mnie opowieścią niezwykle poruszającą i potrzebną - wyznała Perepeczko po projekcji.

Wspaniały jest Sebastian Fabijański – aktor z krwi i kości, którego uwielbiam za prawdę i niuanse, jakie wnosi na ekran. To kino, które uczy patrzenia głębiej, bo w każdym człowieku drzemie wilk – może się nie obudzić, ale jeśli się obudzi, potrafi być groźny. Kobiety na planie były wspaniałe, silne jak Maryny – prawdziwe. Tomek Włosok nadaje filmowi janosikowy, balladowy klimat, niesie romantyczną opowieść z wielką ekspresją, doskonałą charakteryzacją i niezwykłą energią, także w scenach na koniu. To poetycki obraz świata surowego, trochę zwierzęcego, ale prawdziwego. Przesłanie filmu jest dziś najważniejsze: jak długo jeszcze ludzie będą ze sobą walczyć, zamiast mówić jednym głosem? To piękny film i piękna utopia, po której chciałabym, aby każdy wracając do domu, choć na chwilę się zatrzymał i pomyślał

- zrecenzowała na gorąco.

