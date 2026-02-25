Obładowana pakunkami Magdalena Ogórek w biegu po Warszawie. Walizka, wygodny look i detal, który krzyczy "na bogato"

Na zdjęciach widać Magdalenę Ogórek obładowaną rzeczami – w jednej ręce ciągnie walizkę, w drugiej niesie duże pudełko, a do tego dochodzi torba zakupowa z wyraźnym logo Hermès. Taki detal automatycznie zmienia klimat ujęć: z „zwykłego biegu po mieście” robi się obrazek, który wygląda jak przystanek między jednym spotkaniem a kolejną sesją.

Ogórek nie zwalnia tempa. Telewizja, książki i nowe „influ” otwarcie

Dziennikarka od lat działa na wysokich obrotach – telewizja, pisanie, spotkania autorskie, eventy i podróże. Obecnie jest prezenterką wPolsce24, gdzie prowadzi program publicystyczny „Studio Magdaleny Ogórek” oraz współprowadzi „Politykę na deser” i „Minęła 20.05”. W ostatnim czasie coraz mocniej wchodzi też w aktywność influencerską, a to oznacza jedno: więcej współprac, więcej planowania i – co widać po ulicznych kadrach – więcej sesji zdjęciowych.

Stylizacja na miasto - wygodnie i drogo

Tym razem Ogórek postawiła na zestaw, który wygląda praktycznie, ale nadal „trzyma formę”: khaki kurtka z futrzanym kołnierzem, czarne, wąskie spodnie i botki. To jest stylizacja, która sprawdza się w biegu – nie trzeba się poprawiać co trzy kroki, a mimo to całość wygląda schludnie i świeżo. W połączeniu z walizką i pakunkami daje efekt: „pracuję, jadę, ogarniam”.

Jej rosnąca aktywność w social mediach i coraz częstsze sesje fotograficzne mogą sugerować, że Ogórek wraca do dawnych zainteresowań – w młodości próbowała sił w modelingu i konkursach piękności. Patrząc na te zdjęcia, trudno się dziwić, że ktoś mógłby powiedzieć: prawdziwa modelka – nawet gdy zamiast torebki na czerwony dywan niesie wielkie pudełko i torbę z zakupami.

