Magda Ogórek zaskoczyła komentarzem o Kaczorowskiej i Rogacewiczu. Mocne słowa

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z „Tańca z Gwiazdami”.

Ich pożegnanie z programem wywołało krytykę widzów.

Magda Ogórek stanęła w ich obronie w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

„Bo co, bo za ładni? Bo zbyt szczęśliwi?” – napisała dziennikarka.

Afera po odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”

Ostatni odcinek „Tańca z Gwiazdami” przyniósł spore emocje. Ku zaskoczeniu widzów, z programem pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.

Beata Mazurek z PiS balowała na weselu Cichopek i Kurzajewskiego. Była posłanka wyglądała jak milion dolarów!

Tancerka, znana z roli Bożenki w „Klanie”, nie ukrywała rozczarowania decyzją jury i widzów. W krótkim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników wbiła delikatną szpilę innym uczestnikom, mówiąc, że jej partner „tańczy lepiej niż niejeden, kto został w programie”.

Jak relacjonują media, po występie para szybko opuściła studio, pomijając tradycyjny live z uczestnikami w mediach społecznościowych. Nie zabrakło więc opinii, że ich zachowanie było „mało eleganckie”.

„Bo co, bo za ładni?” – Magda Ogórek reaguje

W sieci nie brakowało krytyki wobec Kaczorowskiej i Rogacewicza, ale znalazły się też głosy wsparcia. Jednym z nich była Magdalena Ogórek, która zaskoczyła wielu internautów swoim emocjonalnym wpisem na Instagramie.

„Bo co, bo za ładni? Bo zbyt szczęśliwi? Nie wierzę w to, co czytam... Chodzi mi oczywiście o komentarze ludzi... Jak można robić tak nienawistne wpisy...” – napisała Ogórek. Dziennikarka przyznała też, że zna Marcina Rogacewicza osobiście. „Przemiły, dobry chłopak. Niech mu się wiedzie” – dodała w kolejnym wpisie.

Wsparcie w sieci i komentarze fanów

Pod postem Ogórek pojawiło się wiele reakcji. Część obserwatorów zgodziła się z jej opinią, przyznając, że internet bywa bezlitosny. Inni jednak uznali, że para mogła zachować się „bardziej z klasą”.

W każdym razie, wpis byłej gwiazdy TVP sprawił, że dyskusja o Kaczorowskiej i Rogacewiczu ponownie rozgrzała internet.

Poniżej galeria zdjęć: Tak mieszka Magdalena Ogórek

Express Biedrzyckiej - LUBECKA i GRABARCZYK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.