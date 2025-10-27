Beata Mazurek z PiS balowała na weselu Cichopek i Kurzajewskiego. Była posłanka wyglądała jak milion dolarów!

Cóż to był za ślub! Tak śmiało można westchnąć na wspomnienie uroczystości ślubnej Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Zakochana para scementowała swój związek pobierając się w eleganckim hotelu pod Lublinem. Na miejsce imprezy goście zjeżdżali już dzień wcześniej, by od sobotniego poranka szykować się do imprezy.

Politycy na weselu Cichopek i Kurzajewskiego

Wśród zaproszonych na ślub i wesele gości nie zabrakło osób znanych z pierwszych stron gazet i telewizji, czyli najbliższych znajomych i przyjaciół pary młodej. Ale nie tylko, bo na uroczystość zaproszeni zostali też ci ze świata polityki, w tym poseł Koalicji Obywatelskiej Apoloniusz Tajner (znany przede wszystkim jako legendarny trener Adama Małysza, wieloletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego), a także była posłanka i europosłanka, polityczka Prawa i Sprawiedliwości, Beata Mazurek! To właśnie jej obecność może być szczególnym zaskoczeniem, ponieważ, poseł Tajner zna przecież Kurzajewskiego z czasów redakcji sportowej i konkursów skoków narciarskich.

Była posłanka PiS błyszczała na weselu! Wyglądała jak milion dolarów

Beata Mazurek musiała się na weselu bawić wspaniale! Do sieci od razu wrzuciła zdjęcia z imprezy: - 25.X.2025 Restauracja Hotel Drob Kasia &Maciej ❤️piękna para, cudowny wieczór - napisała publikując fotografię z parą młodą. Patrząc na zdjęcie trzeba przyznać, że była posłanka dosłownie błyszczała! Na wesele wybrała bardzo elegancką suknię z fantazyjnym marszczeniem, w kolorze głębokiego niebieskiego. Jeśli chodzi o fryzurę, to wybrała klasyczne upięcie. Do kreacji dobrała delikatną biżuterię dzięki czemu otrzymała efekt wow, wyglądała niczym milion dolarów!

Co więcej, uczestniczyła ona też w poprawinach. Jak napisała w sieci: