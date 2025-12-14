Monika Olejnik ujawnia swoją miłość. "Jestem zachwycona"

Monika Olejnik z entuzjazmem opowiada o polskich głosach operowych, które podbijają światowe sceny.

Dziennikarka, której miłość do opery narodziła się we Włoszech, zaprasza na specjalny program z udziałem gwiazd opery.

Kto wystąpił w "MonikaOlejnikOtwarcie" i jaki nowy projekt zapowiada Olejnik?

Włoskie korzenie miłości do opery

"Jestem zachwycona polskimi głosami operowymi, które są wszechobecne w świecie" – zaczęła swój wpis Monika Olejnik, nie kryjąc dumy z sukcesów naszych rodaków na międzynarodowych scenach.

Jednak prawdziwe korzenie jej operowej fascynacji sięgają Włoch.

"Włosi kochają operę, dlatego stojąc przed @palazzostrozzi myślałam o 200-leciu naszej Opery w Warszawie @operanarodowa" – wyznała dziennikarka, nawiązując do kultowego włoskiego dziedzictwa muzycznego.

To właśnie tam, w kolebce opery, Olejnik czuje się jak w domu, a jej słowa jasno wskazują, że włoska opera ma w jej sercu szczególne miejsce.

Gwiazdy na scenie Olejnik

Monika Olejnik zapowiedziała również swój nowy program "MonikaOlejnikOtwarcie" w TVN24 Plus, który określiła mianem "świetnego serialu na święta i nowy rok". Na jej scenie, jak podkreśliła, wystąpili twórcy "jednego z najpiękniejszych obrazów Polski ostatniej dekady, podziwiani na wszystkich kontynentach!". Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. takie tuzy opery jak Aleksandra Kurzak, Artur Ruciński, Piotr Beczała czy Jakub Józef Orliński. To właśnie oni, wraz z wybitnymi reżyserami i dyrektorami, będą bohaterami jej kulturalnych rozmów.

Opera zasługuje na miłość

Dziennikarka podkreśliła, że jej zaangażowanie w promocję opery to coś więcej niż tylko praca. "Pamiętajmy - Opera zasługuje na #miłość #love" – napisała, dodając szereg hashtagów promujących kulturę i sztukę. Monika Olejnik nie tylko dzieli się swoją pasją, ale aktywnie zachęca innych do odkrywania piękna opery, udowadniając, że klasyka może być fascynująca i porywająca.

