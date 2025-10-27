Prezydent Bełchatowa, Patryk Marjan, wziął ślub kościelny ze swoją ukochaną Justyną.

Uroczystość zgromadziła wielu znanych polityków Konfederacji, w tym Sławomira Mentzena.

Poznaj szczegóły uroczystości i dowiedz się, kto jeszcze bawił się na weselu.

W ostatnią sobotę października, czyli 25.10, ślub wziął prezydent Bełchatowa, Patryk Marjan. O samorządowcu zrobiło się głośno po wyborach, ponieważ, był to jedyny polityk Konfederacji, który został włodarzem miasta. Młody polityk zdeklasował rywali i w wyborach samorządowych 2024, pokonał konkurencję otrzymując bardzo dobry wynik, mianowicie: 62,89 proc. głosów. Już po pierwszej turze wyborów polityk cieszył się:

- Nigdy nie rezygnujcie z swoich marzeń. Konsekwencją i ciężką pracą dojdziecie do swojego celu. Nigdy się nie poddawajcie i róbcie swoje. To kluczowe przesłanie, które chciałem wam powiedzieć po tym wieczorze. Wczoraj zbliżyłem się do swojego marzenia o wzięciu odpowiedzialności za moje rodzinne miasto. To nasz wspólny sukces za który wam dziękuję, jednak ostateczne rozstrzygnięcie 21 kwietnia. Aby się udało musi być nas jeszcze więcej. Dołączcie do nas i wspólnie zmieńmy nasze miasto. Bełchatów zasługuje na więcej - zaapelował wtedy do wyborców Marjan.

Z sukcesu kolegi cieszył się wtedy też Sławomir Mentzen: - Wygrana zaledwie 32 letniego Patryka jest największym w historii sukcesem wyborczym środowiska wolnościowego w Polsce, a także drogowskazem i lekcją dla nas, w jakim kierunku powinniśmy iść! Gratuluję Patryk! - gratulował młodszemu kompanowi.

Ślub prezydenta Bełchatowa. Na weselu bawili się politycy Konfederacji

Teraz zaś Sławomir Mentzen bawił się na weselu Marjana. Młody prezydent Bełchatowa poślubił swoją ukochaną Justynę, z którą wcześniej był związany ślubem cywilnym, a teraz para postanowiła ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż po grób. Uroczystość odbyła się w parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie.

W tym wyjątkowym dniu młodej parze towarzyszyli znajomi i przyjaciele ze świata polityki. Zdjęcia z wesela trafiły do sieci, dzięki czemu wiemy, że razem na weselu bawili się: poseł Sławomir Mentzen w towarzystwie żony Agnieszki, europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik z mężem, a także inni posłowie Konfederacji: Przemysław Wipler, Konrad Berkowicz, Grzegorz Płaczek i Bartłomiej Pejo.

Jak dowiadujemy się ze strony miasta Bełchatowa: - Patryk Marjan jest rodowitym bełchatowianinem, absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynierem górnictwa i geologii oraz magistrem zarządzania, działaczem społecznym i sportowym. Do momentu objęcia urzędu Prezydenta Miasta Bełchatowa Patryk Marjan pracował w sektorze prywatnym, a także w jednej ze spółek PGE GiEK S.A. 21 kwietnia 2024 roku wygrał wybory, zdobywając w drugiej turze 10 tys. 755 głosów (62,89 proc.). Zaprzysiężenie prezydenta odbyło się 7 maja 2024 podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.