Jak Wołodymyr Zełenski ubrał się na spotkanie z Nawrockim? Wysyła wyraźny sygnał

2025-12-19

Od początku wojny na Ukrainie prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski mierzy się z trudną sytuacją i niepewnością, co przyniesie kolejny dzień. Od początku rosyjskiego ataku odbył wiele spotkań ze światowymi przywódcami, a w piątek 19 grudnia przybył do Polski, gzie spotkał się z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Jak ubrał się na te okazję?

Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki

Autor: AKPA/ CC0 4.0
  • Prezydent Zełenski konsekwentnie rezygnuje z garniturów, by podkreślić trudną sytuację Ukrainy od początku wojny.
  • Jego wybory modowe, takie jak bluzy i bojówki, stały się symbolem narodowej walki, co wywołało nawet dyskusję podczas spotkania z Donaldem Trumpem.
  • Podczas wizyty w Polsce i spotkania z Karolem Nawrockim Zełenski również pozostał wierny swojemu stylowi, co miało swoje konkretne znaczenie.

Wołodymyr Zełenski codziennie musi się mierzyć z wojną, która niszczy jego kraj. Od początku rosyjskiego ataku w 2022 roku wiele się zmieniło. Od tamtej pory prezydent Ukrainy zrezygnował z garniturów - publicznie pokazuje się w strojach, które wyraźnie pokazują dramatyczną sytuację jego państwa. Wybiera koszule i bluzy w ciemnych, ziemistych kolorach, a do tego bojówki lub proste spodnie. Zamiast płaszczy, zakłada zwykłe kurtki. To wyraźny sygnał dla reszty świata, że teraz Ukraina mierzy się z poważnymi problemami, a ich prezydent cały czas jest z nimi.

Ta postawa stała się nawet powodem drobnej sprzeczki, gdy Wołodymyr Zełenski pojawił się w podobnym stroju w Białym Domu, gdzie spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonym Donaldem Trumpem. Został wówczas zapytany, dlaczego nie założył garnituru, a cała wymiana zdań szybko obiegła sieć.

Jak Zełenski ubrał się na spotkanie z Nawrockim?

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce 19 grudnia była wyjątkowa, bowiem to pierwszy raz, gdy spotkał się z Karolem Nawrockim po jego zaprzysiężeniu w sierpniu 2025 roku. Na tę okazje prezydent Ukrainy założył czarną marynarkę, czarną koszule i ciemne spodnie. Zrezygnował z krawata i wszelkich innych rozmów. jako odzienie wierzchnie miał ciemnozieloną, prostą kurtkę. Widać, że polityk pozostaje wierny swoim zasadom i na razie nie zamierza z nich rezygnować.

Karol Nawrocki zaś ubrał się w granatowy garnitur, białą koszulę i czerwony krawat. Na klapie marynarki miał przypinkę z polską flagą, a na nadgarstku zegarek.

