Piękny gest Marty Nawrockiej! Odpowiedziała na osobiste zaproszenie 10-latka

Teodor, pacjent z dysplazją kostno-stawową, zaprosił Pierwszą Damę do Kliniki Paley European Institute, aby opowiedzieć o wyzwaniach i marzeniach.

Marta Nawrocka przyjęła zaproszenie, wyrażając podziw dla odwagi pacjentów i ich walki o każdy krok.

Klinika specjalizuje się w leczeniu rzadkich chorób narządu ruchu, oferując wsparcie całej rodzinie.

Teodor, cierpiący na dysplazję kostno-stawową, nagrał film, w którym zaprosił Martę Nawrocką do Kliniki Paley European Institute. Celem zaproszenia była rozmowa o wyzwaniach związanych z leczeniem, a także o nadziejach i marzeniach małych pacjentów. Film, który dwa tygodnie temu trafił do sieci, szybko zyskał rozgłos, prowadząc do spotkania z Pierwszą Damą.

Marta Nawrocka wyraziła radość z przyjęcia zaproszenia, podkreślając odwagę pacjentów kliniki.

- Z radością przyjęłam to zaproszenie. Jesteście bardzo dzielni. Udowadniacie, że warto walczyć o każdy krok, że ważny jest każdy dzień - powiedziała pierwsza dama, wyrażając swoje wsparcie i uznanie dla determinacji dzieci i ich rodzin.

Filozofia kliniki

Klinika Paley European Institute specjalizuje się w opiece nad pacjentami, których przypadki często wykraczają poza możliwości innych ośrodków europejskich. Jej motto to: „There is always a solution” – „Zawsze jest rozwiązanie”.

- Zajmujemy się leczeniem dzieci z rzadkimi i ultrarzadkimi chorobami narządu ruchu – schorzeniami, które często nie mają standardowych ścieżek terapeutycznych. Dzięki doświadczeniu zespołu i skali prowadzonego leczenia staliśmy się ośrodkiem o znaczeniu europejskim i światowym, do którego trafiają pacjenci z ponad 71 krajów - mówił prezes kliniki dr Marcin Deszczyński.

Joanna Sobolewska, kierownik działu Empatii i Doświadczeń Pacjenta, podkreśliła znaczenie kompleksowego wsparcia dla całej rodziny.

- Opieka nad dzieckiem musi być skoncentrowana na całej rodzinie. Równie istotne jest realne wsparcie rodziców poprzez odciążenie ich z części obowiązków organizacyjnych, logistyki i koordynacji. Tylko taki model opieki pozwala na długofalowe prowadzenie dziecka, budowanie zaufania i podejmowanie świadomych decyzji terapeutycznych, przy jednoczesnym zaopiekowaniu całej rodziny - zaznaczyła Sobolewska, wskazując na holistyczne podejście kliniki do pacjenta i jego bliskich.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w zieleni podczas wizyty w klinice:

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie