Agnieszka Fitkau-Perepeczko błyszczy u boku młodszych aktorów

1 stycznia do kin w całej Polsce trafił film "Dziki". Produkcja Macieja Kawulskiego to opowieść o półdzikim wojowniku wychowanym przez naturę, którego w rolę wciela się Tomasz Włosok (35 l.). Obok niego na ekranie można zobaczyć Leszka Lichotę (48 l.) oraz Sebastiana Fabijańskiego (38 l.), który stworzył jedną z najbardziej hipnotyzujących kreacji czarnego charakteru w polskim kinie ostatnich lat.

W piątek, 2 stycznia w warszawskich Złotych Tarasach odbył się pokaz specjalny filmu. Pojawiły się na nim gwiazdy produkcji oraz... Agnieszka Fitkau-Perepeczko (83 l.). Gwiazda, która wróciła niedawno na plan "M jak miłość", na takich wydarzeniach czuje się jak ryba w wodzie.

Fitkau-Perepeczko z szerokim uśmiechem pozowała do zdjęć. Przed pokazem brylowała w towarzystwie gwiazdorów produkcji - Tomasza Włosoka i Sebastiana Fabijańskiego. Modelka Mody Polskiej dosłownie błyszczała u boku znacznie młodszych aktorów.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko wywołała zamieszanie futrzaną kurtką

Ukochana niezapomnianego Marka Perepeczki miała na sobie casualową czarną stylizację, której dopełnieniem była futrzana kurtka, którą przed laty dostała od męża. Kilka godzin wcześniej Agnieszka Fitkau-Perepeczko napisała na Facebooku, że otrzymała ją dokładnie 36 lat temu.

Kurtka z lisa skończyła dzisiaj 36 lat. Prezent od męża. Wyrzucić czy nosić? - zastanawiała się.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy. Część osób twierdziła, że prawdziwe futra już dawno powinny odejść w zapomnienie.

Kurtka z lisa? W dobie walki z barbarzyńską hodowlą na fermach? Passe i potocznie obciach - napisała jedna z internautek.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko nic sobie nie robiła z tego zamieszania. Narzuciła kontrowersyjną kurtkę na ramiona i wybrała się na pokaz. Krótko po północy napisała: "Pokłóciły się Panie o lisy... ale numer", a chwilę później dodała:

Uwaga! Kurtka ma 36 lat, ale buty ze skóry już tylko pół roku... mam tez portfel torbę pasek ze skóry od dziesięciu lat... no i co teraz? - napisała.

