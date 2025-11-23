Agnieszka Fitkau-Perepeczko oznajmia: "Nie mam Parkinsona!". Skąd te plotki?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-23 20:30

Agnieszka Fitkau-Perepeczko jest po osiemdziesiątce, ale do tej pory nie wspominała o chorobach, które miałyby ją męczyć. Powód jest prosty - aktorka tryska zdrowiem i energią. Jednak ostatnio pojawiły się doniesienia o tym, że ma kłopoty zdrowotne. Gwiazda postanowiła raz na zawsze uporać się z plotkami. "Nie mam ani Parkinsona, ani żadnej innej choroby" - napisała w sieci.

Super Express Google News

Agnieszka Fitkau-Perepeczko w maju skończyła 83 lata i od ponad 20 mogłaby być korzystającą z życia emerytką, ale nic z tego. Gwiazda, którą widzowie pokochali w "M jak miłość", nadal pokazuje się na branżowych imprezach, z których wcale nie wychodzi jako pierwsza, a teraz wraca do grania kultowej Simony w tasiemcu TVP. Aktorka tryska energią i wydaje się dużo młodsza, niż wskazuje na to metryka. 

A jednak ostatnio pojawiły się plotki o tym, że ciężko choruje. Szybko się z nimi rozprawiła.

Zobacz także: Agnieszka Perepeczko wraca jako Simona w "M jak miłość". To zmarły mąż "załatwił" jej tę rolę?!

Choruje czy nie choruje?

Fitkau-Perepeczko odniosła się do plotek na swoim facebookowym profilu.

Kochani moi przyjaciele i znajomi. Nie mam ani Parkinsona, ani żadnej innej choroby. To nieprawdziwa informacja, która pojawiła się ostatnio w internecie i narobiła sporej sensacji nawet na Antypodach - zaczęła gwiazda.

83-latka kontynuowała:

Mam się świetnie... radośnie i wszystko przecież melduję Wam na Facebooku, Instagramie i oczywiście Tiktoku. A jutro mam pierwszy klaps jako Simona... po dwudziestu latach nieobecności. Trzymajcie kciuki i nie przejmujcie się bredniami tworzonymi w głowach nieszczęśliwych ludzi.

Zobacz także: Skromny drugi pogrzeb "Janosika". Prochy Marka Perepeczki przeniesiono do Częstochowy

Dziękuję za troskę, ale znacie mnie... to woda na mój młyn. Ale też można łatwo dojść, z jakiego źródła płyną takie sensacje. Pozdrawiam Was - zakończyła swój facebookowy wpis Fitkau-Perepeczko.

Aktorka prężnie działa w sieci, gdzie udało jej się zebrać wierną społeczność fanów. Ci komentują jej wpisy i nagrania, często komplementują i podkreślają swój podziw.

Jeżeli chorzy na Parkinsona i demencję tak świetnie się trzymają i tryskają zdrowiem, inteligencją i humorem, to nie ma się czego obawiać na starość! - Perepeczko zacytowała na Facebooku jeden z komentarzy.

Skąd te plotki?

Gwiazda uznała, że kłamliwe doniesienia na jej temat wynikają z tego, że wraca do roli Simony. Sądzicie, że to o to chodzi?

Zobacz także: Ledwo Agnieszka Perepeczko przyleciała do Polski, a już ma problem. "Do kogo udać się na skargę?"

Agnieszka Perepeczko je, pije i tańcuje w środku nocy
Agnieszka Fitkau-Perepeczko na plaży w Sopocie
53 zdjęcia
Pamiętasz obsadę „Janosika”? Przekonaj się w quizie
Pytanie 1 z 10
Jak nazywała się postać, w którą wcielał się Marian Kociniak?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA FITKAU-PEREPECZKO
AGNIESZKA FITKAU PEREPECZKO