Agnieszka Fitkau-Perepeczko oznajmia: "Nie mam Parkinsona!". Skąd te plotki?

Agnieszka Fitkau-Perepeczko w maju skończyła 83 lata i od ponad 20 mogłaby być korzystającą z życia emerytką, ale nic z tego. Gwiazda, którą widzowie pokochali w "M jak miłość", nadal pokazuje się na branżowych imprezach, z których wcale nie wychodzi jako pierwsza, a teraz wraca do grania kultowej Simony w tasiemcu TVP. Aktorka tryska energią i wydaje się dużo młodsza, niż wskazuje na to metryka.

A jednak ostatnio pojawiły się plotki o tym, że ciężko choruje. Szybko się z nimi rozprawiła.

Choruje czy nie choruje?

Fitkau-Perepeczko odniosła się do plotek na swoim facebookowym profilu.

Kochani moi przyjaciele i znajomi. Nie mam ani Parkinsona, ani żadnej innej choroby. To nieprawdziwa informacja, która pojawiła się ostatnio w internecie i narobiła sporej sensacji nawet na Antypodach - zaczęła gwiazda.

83-latka kontynuowała:

Mam się świetnie... radośnie i wszystko przecież melduję Wam na Facebooku, Instagramie i oczywiście Tiktoku. A jutro mam pierwszy klaps jako Simona... po dwudziestu latach nieobecności. Trzymajcie kciuki i nie przejmujcie się bredniami tworzonymi w głowach nieszczęśliwych ludzi.

Dziękuję za troskę, ale znacie mnie... to woda na mój młyn. Ale też można łatwo dojść, z jakiego źródła płyną takie sensacje. Pozdrawiam Was - zakończyła swój facebookowy wpis Fitkau-Perepeczko.

Aktorka prężnie działa w sieci, gdzie udało jej się zebrać wierną społeczność fanów. Ci komentują jej wpisy i nagrania, często komplementują i podkreślają swój podziw.

Jeżeli chorzy na Parkinsona i demencję tak świetnie się trzymają i tryskają zdrowiem, inteligencją i humorem, to nie ma się czego obawiać na starość! - Perepeczko zacytowała na Facebooku jeden z komentarzy.

Skąd te plotki?

Gwiazda uznała, że kłamliwe doniesienia na jej temat wynikają z tego, że wraca do roli Simony. Sądzicie, że to o to chodzi?

