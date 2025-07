Jedna ostryga i parkiet płonie! Agnieszka Perepeczko w życiowej formie

Choć lipiec to czas urlopów i odpoczynku od ścianek, niektóre wydarzenia przyciągają gwiazdy jak magnes. Tak było podczas eleganckiego wieczoru z okazji 15-lecia restauracji Thai Thai. Wśród zaproszonych nie zabrakło wielkich nazwisk, ale to Agnieszka Fitkau-Perepeczko – 83-letnia gwiazda – skradła całą imprezę. Jadła ostrygi, tańczyła do rana i wyglądała... po prostu obłędnie!