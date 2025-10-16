83-letnia Agnieszka Perepeczko w stylizacji jak z wybiegu! Na samą torebkę sporo wydała!

Agnieszka Fitkau-Perepeczko zadaje szyku. Jak z paryskiego wybiegu

Agnieszka Perepeczko (83 l.) doskonale wie, co w modzie piszczy. W latach 80. pracowała przecież jako modelka prezentująca kolekcje Mody Polskiej. Gust do stylizacji prosto z wybiegu wciąż ma we krwi. Gdy ostatnio opuszczała studio TVN, połączyła ze sobą kilka rzeczy, po które pewnie nie sprawdziłyby się u "zwykłej Kowalskiej", ale sięgnęłaby ale celebrytka mogła sobie na to pozwolić.

83-latka miała na sobie czarną sukienkę w białe groszki. Do tej kreacji dobrała granatowe kozaczki. Ale hitem jej stylizacji była pikowana, zielona kamizelka przypominająca kuchenny fartuch. Agnieszka Perepeczko w ręku dzierżyła zaś torebkę, która jest marzeniem kobiet na cały świecie - Louis Vuitton za około 8,5 tys. zł. Ale przecież ten wrodzony styl, ta niewymuszona elegancja, które zaprezentowała pani Agnieszka, są bezcenne.

Fartuszki tego typu promują obecnie największe domy mody. Podczas zakończonego niedawno Paryskiego Tygodnia Mody na pokazie Miu Miu modelki zaprezentowały się w stylizacjach, które kojarzyły się z babcinymi podomkami oraz fartuchami. Taki był zamysł projektantki.

Chciałam złożyć hołd pracy wykonywanej przez kobiety. Fartuch pokazuje trudne życie kobiet pracujących w fabrykach i w domach – mówiła Miuccia Prada.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko w młodości podbijała wybiegi

Agnieszka Fitkau-Perepeczko na początku lat 70. rozpoczęła karierę aktorską. Przez niemal dekadę była związana z Teatrem Komedia. W 1975 roku za namową brata nawiązała współpracę z kultową "Modą Polską". Jej charakterystyczna uroda i charyzma szybko przyciągnęły uwagę fotografów.

Piękna modelka otrzymała możliwość wyjazdu na międzynarodowe targi w Australii. Przez kilka lat dzieliła życie między Polskę a Australię. W 1981 rok zamieszkała na stałe w Melbourne, gdzie uczyła angielskiego na lokalnym uniwersytecie i nadal rozwijała modową karierę. Z czasem założyła własną agencję fotograficzną.

