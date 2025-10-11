Agnieszka Perepeczko wściekła na "gościnie"! Jej wpis wywołał burzę

W ostatnich latach temat feminatywów, czyli żeńskich form zawodów i funkcji, regularnie wywołuje w Polsce burzliwe dyskusje. Jedni uważają, że są potrzebne, by podkreślać obecność kobiet w różnych dziedzinach życia, inni - że brzmią sztucznie i psują język. W ten spór właśnie włączyła się Agnieszka Perepeczko, aktorka i artystka, która od lat nie boi się mówić, co myśli. Jej najnowszy wpis w mediach społecznościowych był krótki, ale dosadny.

Zobacz też: Fitkau-Perepeczko nie wytrzymała! Odpaliła bombę w sprawie grobu męża

Agnieszka Perepeczko nie wytrzymała! Jej komentarz o języku wywołał skandal w sieci!

W najnowszą odsłonę sporu na temat feminatywów włączyła się Agnieszka Perepeczko - aktorka znana z ciętego języka i odwagi w wyrażaniu opinii. Jej niedawny wpis w mediach społecznościowych był krótki, ale bardzo stanowczy - i wystarczył, by wywołać prawdziwą burzę wśród internautów.

Proszę Państwa w którejkolwiek stacji nie mówcie do mnie gościni - napisała w sieci Agnieszka.

Pod publikacją Agnieszki Perepeczko pojawiły się setki komentarzy. Część internautów natychmiast poparła jej stanowisko, twierdząc, że określenie gościni brzmi nienaturalnie i jest wymuszone.

Gościni, ministra, pedagożka, naukowczyni, itp. to nie żadne feminatywy tylko paskudnie brzmiące nowotwory językowe - czytamy w sekcji komentarzy.

Nie zabrakło jednak i głosów z drugiej strony. Zwolennicy feminatywów przypominali, że język naturalnie się zmienia, a formy żeńskie są coraz bardziej powszechne w mediach, kulturze i nauce.

Przecież to jest poprawna forma. Czytam komentarze o wymyślności nowo języka itp. Prośba, by nie zwracać się do kogoś nie poprawnie jest wymyślaniem właśnie. To nie dodaje ani też nie ujmuje kobiecości, jak ktoś napisał. Jest to po prostu poprawny zwrot. Kobieta- gościni, malarka, nauczycielka, doktorka itd.itd. Mężczyzna - gość, malarz, nauczyciel, doktor itd.itd. Pozdrawiam serdecznie panią Agnieszkę - można było przeczytać w sieci.

Zobacz też: Ależ zmysłowe z nich starsze panie! Trudno uwierzyć w to, że mają tyle lat i wyglądają jak marzenie

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Perepeczko wściekła na "gościnie"! Jej wpis wywołał burzę

Sonda Co sądzisz o wpisie Agnieszki Perepeczko? Żenada Ujdzie Nie mam zdania