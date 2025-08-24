Ależ zmysłowe z nich starsze panie! Trudno uwierzyć w to, że mają tyle lat i wyglądają jak marzenie

Dojrzałe gwiazdy nic sobie nie robią z upływającego czasu. Panie, które przed laty łamały męskie serca, nadal są w stanie to robić, choć ich metryka wskazuje 80, a nawet więcej lat. Jak to możliwe? Operacje plastyczne i zabiegi medycyny estetycznej to nie wszystko. Aby w tym wieku uchodzić za zmysłową, nie wystarczy wygładzenie zmarszczek.

Niektóre gwiazdy mają w sobie to "coś", niezwykłą energię, którą oczarowywały za młodu i nadal ją posiadają. Agnieszka Fitkau-Perepeczko w wywiadach śmieje się, że mężczyźni, również dużo młodsi od niej, wciąż za nią "latają".

Zobacz także: Żona Perepeczki dziaduje, bo ma niską emeryturę. Zdradziła, ile dostaje. Grosze?

Agnieszka Fitkau-Perepeczko jest podrywana przez młodzików

Agnieszka Fitkau-Perepeczko ma 83 lata, a gdziekolwiek się pojawi, zawsze jest w centrum zainteresowania. Roztacza wokół siebie taką aurę, że nie sposób nie dostrzec jej sensualności i zmysłowego wyglądu. Nic dziwnego, że wciąż ma wzięcie u mężczyzn.

Za mną latają najbardziej czterdziestaki. Wiesz, pięćdziesięciolatki mają swoje kompleksy już. To już jest inna historia. (...) Ale na przykład mężczyzna-kawaler 38-37 lat... - opowiadała w rozmowie z Jastrząb Post.

Dodała, że otrzymuje propozycje erotyczne!

Zobacz także: Blisko 100 lat i takie ciało?! Joan Collins zapozowała w kostiumie kąpielowym

Joan Collins ma młodszego męża. I o to 30 lat!

Perepeczko od lat jest wdową, ale nadal potrafi zamieszać w głowie mężczyznom i to młodszym. Podobnie jak Joan Collins, która w wieku 92 lat cieszy się związkiem z mężem młodszym dokładnie o 32 lata. Ona zbliża się do 100, on ma dopiero 60 lat.

Obie gwiazdy uchodzą za szalenie zmysłowe. Wciąż bardzo dbają o wygląd i chętnie pokazują się w kreacjach odsłaniających to i owo. Atutem Perepeczko od dekad jest dekolt, a gwiazda "Dynastii" lubi podkreślać zgrabne nogi. Ostatnio zapozowała w kostiumie kąpielowym i to właśnie one znalazły się na pierwszym planie.

Zobacz także: Jedna ostryga i parkiet płonie! Agnieszka Perepeczko w życiowej formie

Co z innymi gwiazdami po 80?

Perepeczko i serialowa Alexis nie są jedyne. O swojej sensualności nie zapomniała Martha Stewart, która w wieku 84 lat potrafi pokazać się w sieci w bieliźnie nocnej. Z kolei Goldie Hawn, która 80 lat skończy w listopadzie, nadal lubi wydekoltowane sukienki, a podczas treningów nosi tylko obcisłe wdzianka, które są i wygodne, i podkreślają zgrabną figurę aktorki.

Zobacz także: Martha Stewart ma 83 lata i pokazała się w bieliźnie. Robi wszystko, aby się odmłodzić. Widać efekty?

Z wiecznej urody słynie też Cher, która za 9 miesięcy dołączy do grona 80-latek. Wiek to dla niej tylko liczba. Gwiazda nie rezygnuje z prześwitów, nosi gorsety, a podczas występów wciąż wbija się w skąpe body i "rajstopowe" wdzianka.

Dużo mniej odważna, bardziej elegancka i zachowawcza, ale nadal piękna jest również Jane Fonda, która w grudniu skończy 88 lat!

Też chcecie się tak starzeć jak te przepiękne panie?

Zobacz także: Agnieszka Fitkau-Perepeczko porównała mężczyzn do mięsa na tatara i wyznała, kto ja podnieca

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Fitkau-Perepeczko była pięknością. Teraz jest po 80 i wygląda wspaniale