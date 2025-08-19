Joan Collins ma 92 lata. Własnie pokazała się w kostiumie kąpielowym! Wygląda na swój wiek?

Na instagramowym profilu Joan Collins, gwiazdy tak dobrze znanej polskim widzom z kultowej już "Dynastii", pojawiło się nowe zdjęcie. I to nie byle jakie! Widać na nim 92-letnią aktorkę, która pozuje ze szczerym uśmiechem na twarzy. Siedzi na leżaku, a ubrana jest jedynie w biały strój kąpielowy. Do kostiumu Joan dobrała zielononiebieską biżuterię w postaci bransolet, pierścieni, kolczyków i korali, a więc na bogato. Kropką nad i był czerwony kapelusz z szerokim rondem.

Jak tu się nie zachwycić!?

Joan Collins starzeje się z klasą

Gwiazda nie wygląda jak nastolatka, ale nie prezentuje się też jak typowa 92-latka! Wydaje się znacznie młodsza, bardziej promienna. Na pewno w uzyskaniu takiego wyglądu pomaga zasobny stan konta. Gwiazda, która wciąż grywa tu i tam, nie musi martwić się o pieniądze, które często wydaje na podróże.

Teraz przebywa we Francji, ciesząc się ciepłym latem. Ale nie zapomina o pracy.

Producent myśli o nakręceniu kontynuacji "A Murder Between Friends". Grałam Francescę Carlyle, gwiazdę telewizyjną i prywatnego detektywa (coś w stylu Agathy Christie i "Napisała: Morderstwo"). Tymczasem relaksuję się na południu Francji w 32-stopniowym upale - napisała aktorka w sieci.

"A Murder Between Friends" to produkcja z 2025 r., którą kręcono w Czechach.

Joan Collins żyje swoim najlepszym życiem

Alexis, a właściwie Joan Collins, ma już 92 lata. Jest szczęśliwą, spełnioną kobietą, która cieszy się życiem. Wciąż gra, choć nie na taką skalę jak kiedyś.

Prywatnie od 2002 r. jest żoną młodszego o 32 lata Percy'ego Gibsona. Jakiś czas temu razem z 60-letnim mężem wybrała się do Meksyku. Zakochani odpoczywali i korzystali z uroków pogody. Joan pokazała się nawet w kostiumie kąpielowym! Teraz znów odważyła się pozować w stroju do plażowania. Widać, że mimo wieku, czuje się zmysłową, pewną siebie i swojej urody kobietą.

Czyżby młody mąż odejmował jej lat?

