Martha Stewart wielkimi krokami zbliża się do 84. urodzin, ale nie ustaje w wysiłkach, by mimo upływu czasu, wyglądać młodo i promiennie. Jej sposób jest prosty - ruch i zdrowa dieta. I to naprawdę działa. Stewart nie rezygnuje też z zabiegów upiększających, a że do biednych nie należy, stać ją na absolutnie wszystkie nowinki kosmetyczne.

Może geny też mają znaczenie? Martha pochodzi z polskiej rodziny! Jej rodzice to Edward Kostyra i Marta Ruszkowski-Kostyra.

Zobacz także: Linda Evans miała tylko 39 lat, gdy została Krystle w "Dynastii"! Teraz ma 82 lata i wygląda niemal identycznie

Marta Stewart była w więzieniu. I tak jest milionerką i gwiazdą

Gwiazda amerykańskiej telewizji ma za sobą dość dramatyczne przeżycia. W 2003 r. trafiła... do więzienia dla kobiet! Została bowiem skazana za machlojki na rynku finansowym. Wylądowała za kratkami, gdzie spędziła kilka miesięcy, ale ostatecznie wyszła, by resztę kary odbyć w areszcie domowym.

Zwyczajny człowiek pewnie wstydziłby się i tego, co zrobił, i kary, ale Martha szybko odbiła się od dna i wróciła do show-biznesu, gdzie mocno trzyma się do dziś. A przecież minęło ponad 20 lat.

Stewart robi karierę jako specjalistka od kuchni, ale też urządzania domu i dbania o ogród.

Zobacz także: Christina Aguilera już nie wygląda jak Christina Aguilera? 44-latka mocno schudła, ale to nie koniec jej przemiany

Marta Stewart w kostiumie kąpielowym. WOW!

Stewart od dekad buduje swoją niezależność finansową, a obecnie jest właścicielką imperium medialnego i miliarderką. Choć już dawno mogłaby odejść na emeryturę, wcale nie zamierza rezygnować z pracy. Ona naprawdę kocha to, co robi, co widać również w jej mediach społecznościowych. Na Instagramie udało jej się zebrać bardzo dużą społeczność - aż 2,7 mln internautów. To tam pokazuje kulisy działań zawodowych, zdjęcia z wyjść, ale i selfie (również te naturalne, bez makijażu).

Zobacz także: Kleczkowska ze "Złotopolskich" już tak nie wygląda! Małgorzata Rożniatowska poza planem serialu to zupełnie inna osoba

Jakiś czas temu pokazała światu fotkę, do której pozowała w bieliźnie nocnej. Wcześniej odważyła się na sesję w kostiumach kąpielowych, a jedno ze zdjęć trafiło na okładkę magazynu "Sports Illustrated"! Miała wtedy 81 lat.

Kiedy usłyszałam, że będę na okładce "Sports Illustrated Swimsuit", pomyślałam: Och, no cóż, to całkiem dobrze. Będę najstarszą osobą w historii, która wystąpiła na okładce tego magazynu - mówiła gwiazda.

Zobacz także: Joan Collins skończyła 92 lata i wciąż paraduje w bikini. "Młodziutki" mąż i gruba warstwa makijażu znacznie ją odmładzają

I dodała:

Normalnie motywuje mnie zapłata. Tym razem motywuje mnie chęć pokazania ludziom, że kobieta w moim wieku może dalej wyglądać świetnie, czuć się świetnie.

Trzeba przyznać, że Martha naprawdę wygląda doskonale. Na 83 lata? Na pewno nie!

Zobacz także: Przerażająca siostra Michaela Jacksona! Jej twarz wygląda jak maska. Na nowym zdjęciu mocno się odmłodziła

Zobacz więcej zdjęć. Joan Collins była gwiazdą "Dynastii". Tak wygląda jako 92-latka!

Seniorka z "Sanatorium miłości" to milionerka? Wołali na nią "kaszanka" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.