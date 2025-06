Joan Collins skończyła 92 lata i wciąż paraduje w bikini. "Młodziutki" mąż i gruba warstwa makijażu znacznie ją odmładzają. Zobaczcie

Joan Collins w maju 2025 r. skończyła 92 lata! Aktorka nieubłaganie zbliża się do setki, ale czy to widać? Wciąż jest bardzo sprawna, a gdy wyjeżdża pod palmy, co robi chętnie i często, po plaży paraduje w kostiumie kąpielowym. U jej boku przeważnie można zobaczyć znacznie młodszego męża, który jest w wieku dzieci gwiazdy. Serialowa Alexis żyje swoim najlepszym życiem!