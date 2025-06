Tak teraz wygląda 73-letni Ronn Moss. Gwiazdor "Mody na sukces" zrzucił koszulkę, pokazał nagą klatę

Co tam się wyprawia!?

Ronn Moss urodził się w 1952 r. Niezwykłą urodę zawdzięcza indiańskim korzeniom. Choć zawsze się nią wyróżniał, nie planował kariery w show-biznesie. Wręcz przeciwnie! Młody Ronald, bo tak ma właściwie na imię, miał ambitne plany naukowe. Pragnął być chirurgiem. Ale zanim do tego doszło, okazało się, że ma smykałkę do muzyki.

W 1977 Moss nagrał swój pierwszy album. Kolejne single wspinały się po listach przebojów, a Ronn mógł być z siebie dumny. Ale muzyka w końcu przestała mu wystarczać. Przystojniak zaczął więc uczyć się aktorstwa, a w 1983 r. zadebiutował w swoim pierwszym filmie. Produkcje, w których występował, nie były najwyższych lotów. Ale Moss nie poddawał się. I dobrze, że w siebie wierzył. Wkrótce miał stać się naprawdę sławny!

Ronn Moss trafił do "Mody na sukces". Miał 35 lat i urodę modela. Na planie spędził 25 lat

W 1987 r., gdy Ronn Moss miał 35 lat, los się do niego uśmiechnął. Aktor dostał się do "Mody na sukces". Nikt nie podejrzewał, że serial odniesie tak wielki sukces! Aktor dobrze go wykorzystał - pojawił się aż w 4493 odcinkach i za każdym razem sprawiał, że serca fanek tasiemca biły mocniej. Ridge Forrester rozpalał emocje jak mało która gwiazda.

Ale do czasu. W 2012 r. po 25 latach na planie Moss postanowił odejść z "Mody na sukces". Dlaczego? Jak twierdził, decydujące były czynniki inne niż finanse, choć media sugerowały, że przyczyną były właśnie pieniądze. Moss przyznał, że rola w serialu mocno wpływała na jego życie prywatne i samopoczucie. W pewnym momencie miał jej już dość.

Podkreślił też, że wpływ na zmianę planów zawodowych miał wypadek samochodowy, z którego szczęśliwie udało mu się wyjść.

Ronn miał wypadek samochodowy w lipcu 2012 roku w Los Angeles, gdy podróżował razem z żoną Devin DeVasquez. Byli pasażerami samochodu, który został uderzony przez inny pojazd. Moss był ranny, doznał urazu ramienia i miał rozciętą głowę. To jednak wystarczyło, aby aktor zaczął myśleć o własnej śmiertelności.

Co teraz robi Ronn Moss?

Obecnie aktor ma 73 lata i wciąż gra - i w filmach czy serialach, i w zespole muzycznym. Prowadzi też swoje konta w mediach społecznościowych. Na samym Instagramie udało mu się zgromadzić aż 1,8 mln obserwujących! Aktor dzieli się tam zdjęciami i nagraniami z planów oraz spotkań z bliskimi.

Prywatnie od 2009 r. Moss jest mężem Devin DeVasquez. Wcześniej jego małżonką była Shari Shattuck, z którą ma 2 córki - Creason Carbo i Calee Modine. Obie są już dorosłe.

