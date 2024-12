Linda Evans miała tylko 39 lat, gdy została Krystle w "Dynastii"! Teraz ma 82 lata i wygląda niemal identycznie

Oto, kto wygrał wielki finał "The Voice of Poland". Będziecie zaskoczeni

Linda Evans była 39-letnią aktorką ze sporym dorobkiem na koncie, gdy okazało się, że to właśnie ona zostanie Krystle Carrington w serialu "Dynastia". Nikt nie podejrzewał, że wkrótce usłyszy o niej cały świat. Tasiemiec miał premierę w styczniu 1981 r. Niedługo później stał się ewenementem na skalę międzynarodową, choć nie w Polsce.

"Dynastię" skończono nagrywać w połowie 1989 r., kiedy Polacy jeszcze nie słyszeli ani o Alexis, ani o Krystle, ani o żadnym rodzinnym dramacie bohaterów. W naszym kraju serial zaczęto bowiem emitować z ogromnym opóźnieniem liczącym niemal dekadę!

Polscy widzowie zobaczyli "Dynastię" po raz pierwszy w TVP1 2 lipca 1990 r. - ponad 9 lat później od amerykańskich. Wszystkie sezony (9 serii, 220 odcinków) wyemitowano do 19 grudnia 1993 r., a więc w przyspieszeniu. Gdy w USA odbiorcy żyli już innymi dramami, my wciąż z zapartym tchem obserwowaliśmy te pomiędzy paniami Carrington. "Dynastia" była uwielbiana, a perypetie rodu śledziły całe pokolenia, również młodzi widzowie.

Linda Evans była przepiękną Krystle. Nic się nie zmieniła!

Linda Evans zaczęła grać jeszcze jako nastolatka. I choć wcieliła się w wiele ról, do tej pory wielu widzom kojarzy się głównie z "Dynastią". Gdy o niej myślimy, widzimy suknie z cekinami i boba do ramion z delikatną grzywką. Co ciekawe, Evans jest wierna do dziś wizerunkowi stworzonemu na potrzeby "Dynastii"!

Nigdy nie przeszkadzało mi to, że kojarzą mnie głównie z rodziną Carringtonów. Prawdę mówiąc, zawsze marzyłam o roli Krystle. Polubiłam tę postać od samego początku. Dzięki tej roli zdobyłam olbrzymie doświadczenie zawodowe i przeżyłam rzeczy, o których wcześniej nie mogłam nawet śnić - opowiadała Evans w jednym z wywiadów.

Gwiazda odwiedziła swoich polskich fanów w 1993 r. Niektórzy do tej pory śledzą losy gwiazdy i komentują zdjęcia, które 82-latka umieszcza w sieci.

Linda Evans ma 82 lata, żyje jak w bajce

Evans jest już po 80. W listopadzie skończyła 82 lata, ale wciąż co jakiś czas pojawia się na ekranach, choć miała długą przerwę od grania. Do niedawna była też bardzo aktywna w internecie. Ma własne konto na Instagramie, gdzie dodaje archiwalne zdjęcia, kadry z filmów i seriali, ale dzieli się też nowymi nagraniami czy ujęciami. Niestety ostatnie pochodzą z 2022 r.

Jedno jest pewne - choć lata mijają, Evans wciąż prezentuje się przepięknie. Jej blond nieco pojaśniał, ale ani twarz, ani sylwetka nie poddały się działaniu czasu. Dawna Krystle 40 lat później wciąż ubiera się elegancko i otacza stylowymi wnętrzami ogromnej posiadłości, którą dzieli z najbliższą rodziną i psami. Jej obecne życie przypomina "Dynastię", choć, mamy nadzieję, bez awantur i dramatów.

