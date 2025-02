Nie żyje Elvis z "Chłopaków do wzięcia". Marek Popiołek miał tylko 50 lat. Już wiadomo, co z pogrzebem

Niedawno na instagramowym profilu związanym z programem "Dancing with the Stars" pojawiło się nagranie (możecie zobaczyć je niżej), które mogło zaskoczyć nawet wiernych fanów Tori Spelling tak dobrze znanej z "Beverly Hills, 90210". Widać na nim wychudzoną 51-letnią Tori, która zachowuje się dość infantylnie, dziękując wielbicielom za to, że dostała się do kolejnego etapu tanecznych zmagań, choć w pierwszym odcinku nie wyeliminowano nikogo.

Spelling pozowała do filmiku w tanecznym stroju treningowym. Miała na sobie czarne, obcisłe body, luźną spódniczkę, buty do tańca i ocieplacze na łydki. Część włosów rozpuściła, część związała. Wyglądała wyjątkowo szczupło. Szczególnie nogi i ramiona aktorki sprawiały wrażenie mocno wychudzonych.

Nagranie pochodzi z września 2024 r., gdy Spelling walczyła w amerykańskim "Tańcu z Gwiazdami". Prowadził ją Pasha Pashkov, ale para odpadła już podczas pierwszej eliminacji, czyli w drugim odcinku 33. sezonu programu.

Tori Spelling miała problemy z wagą

Choć od tamtej pory minęło kilka miesięcy, Tori nie przybrała na wadze. Wydaje się, że w szczupłej wersji czuje się najlepiej. Aktorka w przeszłości wielokrotnie zmagała się z dużymi wahaniami wagi. To tyła, to chudła, co miało związek z kolejnymi ciążami i porodami. Ale plotkowano też o anoreksji albo bulimii, na które miała cierpieć.

Ostatnio mocno schudła i, jak zdradziła, jest to wynik przyjmowania leku dla diabetyków. Wcześniej Tori tłumaczyła wychudzoną sylwetkę problemami z żołądkiem. W wywiadach Spelling podkreślała, że chociaż z natury jest szczupła i jej waga raczej nie przekracza 60 kg, to ciąże mocno to rozregulowały.

Po kolejnych porodach pozostawało jej 10-20 kg nadwagi, jednak zwykle nie spieszyła się ze zrzucaniem kilogramów i z przerażeniem patrzyła na smukłe koleżanki z branży, które niedługo po porodzie potrafiły trenować nawet 6 razy w tygodniu.

Co z życiem prywatnym Tori Spelling? Bywało lepiej

Obecnie gwiazda ma 51 lat i jest samotną mamą piątki pociech ze związku z Deanem McDermottem. Małżonkowie poznali się 20 lat temu na planie jednego z filmów. Ona miała wówczas męża (był nim Charlie Shanian), a on żonę (Mary Jo Eustace) i kilkuletniego syna. To nie przeszkodziło aktorom rozpocząć ognisty romans!

Gdy wyszedł na jaw, doszło do dwóch rozwodów i jednego ślubu. Tori i Dean pobrali się niespełna 3 tygodnie po rozwodzie Spelling i jej pierwszego męża. To się nazywa tempo! Rozwód i szybkie zamążpójście oczywiście wywołało kolejny skandal.

Małżonkowie doczekali się pięciorga dzieci, nakręcili kilka programów o swoim życiu, a po 18 latach złożyli papiery rozwodowe.

