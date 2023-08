Gwiazda "Beverly Hills, 90210" dorastała w pałacu. Teraz mieszka z piątką dzieci w kamperze

Młodziutka królowa piękności zginęła w strasznym wypadku. To, co zrobiła przed śmiercią, przeraża!

Można powiedzieć, że Tori Spelling w show biznesie "robi" odkąd się urodziła. 50-letnia dziś aktorka to córka Aarona Spellinga, potentata telewizyjnego w USA i jednego z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych producentów filmowych na świecie. Jej tata stoi za takimi produkcjami, jak między innymi "Dynastia", "Melrose Place", "Starsky i Hutch", "Statek miłości, "Czarodziejki" i legendarne "Beverly Hills, 90210", w którym jedną z głównych ról zagrała właśnie Tori.

Tori Spelling. Z zamku do kampera

Niezapomniana z serialu Donna Martin dorastała opływając w luksusy. Wraz z rodzicami i bratem mieszkała w stylizowanej na francuski zamek posiadłości liczącej - UWAGA! -ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych. Po roli w "Beverly Hills" dostała jeszcze kilka innych, ale trudno powiedzieć, by zrobiła oszałamiającą karierę. Dużą rozpoznawalność dał jej natomiast reality show, w którym brała udział z mężem Deanem McDermottem, a nazywał się "Tori and Dean". Wygląda jednak na to, że po szczęśliwym i luksusowym życiu Tori nie ma już śladu. "Daily Mail" opublikował właśnie zdjęcia, na których widać, że aktorka wraz z piątką dzieci, jakich doczekała się z McDermottem, mieszka w kamperze w Kalifornii.

Tori Spelling. Koniec małżeństwa, koniec mieszkania w domu?

16-letni Liam, 15-letnia Stella, 11-letnia Hattie, 10-letni Finn i 6-letni Beau nie wyglądają na zadowolonych. Jak to się stało, że rodzina opuściła dom i żyje w samochodzie? Kilka tygodni temu Tori i Dean ogłosili, że po 18 latach wspólnego życia postanowili się rozstać. Podobno mężczyzna spakował manatki i się wyprowadził, a wtedy aktorka postanowiła zrobić to samo. Twierdzi ponoć, że nie miała wyjścia, ponieważ w domu pojawiła się pleśń, przez którą "dzieci były ciągle chore". Źródła z otoczenia byłej pary zdradziły "Daily Mail", że Tori przez jakiś czas pomieszkiwała z dziećmi w motelach, po czym przeniosła się do kampera. Co dalej?

https://t.co/3VVilsTUbdPeople fight. Families fight. But whatever the hell falling out Tori had with her father Aaron, must have carried over to mom.Candy got all the hundreds of millions & she ALSO has let her own daughter hang out to dry.That's one hell of a family fight.— 🇺🇸Whitney Westmorland🐈🐈‍⬛🐸 (@west_ultra_maga) August 2, 2023

