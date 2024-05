Dagmara Kaźmierska i Conan Kaźmierski przebywają obecnie w Egipcie. Tak wynika z najnowszych materiałów, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Matka z synem próbują najwyraźniej uciec od afery, która wybuchła wokół celebrytki w związku z jej kryminalną przeszłością. "Królowa życia" nie ukrywała bowiem tego, za co została kiedyś skazana, ale sprytnie pomijała najmroczniejsze szczegóły i fakty z tego okresu, które ujawniło śledztwo serwisu Goniec. Do tej pory Dagmara Kaźmierska tylko pobieżnie odniosła się do tematu, pisząc na Instagramie, że nie wszystko jest takie, jakie się wydaje, a okropieństwa, które się jej przypisuje, są "tylko rzekome". Jednocześnie "Królowa życia" podziękowała za wsparcie tym, którzy nadal je okazują, a także zapowiedziała, że wkrótce szerzej odniesie się do sprawy. Tymczasem niespodziewanie na kanale na Youtubie jej syna Conana pojawiło się najnowsze nagranie, na którym ten razem z mamą oprowadza widzów po Egipcie. Zdaniem niektórych osób, mężczyzna pogrążył tym wideo Dagmarę. Dlaczego? Jest co najmniej kilka powodów, które wskazują najbardziej spostrzegawczy widzowie. Faktycznie ciężko będzie się z tego wytłumaczyć.

Szok! Syn Conan właśnie pogrążył Dagmarę Kaźmierską! Wypłynęło nowe nagranie. "Wypruta z emocji"

Dagmara Kaźmierska na nowym nagraniu, opublikowanym przez jej syna Conana, uśmiecha się, czasem żartuje, pojawił się nawet wątek "zmiany profesji" - kobieta miałaby oprowadzać wycieczki po Egipcie. Zdaniem mężczyzny, świetnie się do tego nadaje. Pojawiło się za to parę niefortunnych wypowiedzi, bo choć para nie odnosi się do afery z przeszłością Kaźmierskiej, to padło na przykład zdanie o byciu "naganiaczką", co może się niejednoznacznie kojarzyć. Wydaje się, że celebryci próbują rozmyć powagę sytuacji i widać po komentarzach pod filmem, że ludziom się to nie do końca podoba.

- Dagmara słychać, że wypruta z emocji. Nie ma tej iskry, tego powera. (...) Żeby po wszystkim, co wyszło na jaw, dalej pchać się przed ekran. (...) Ludzie jak by wiedzieli cała prawda od początku, w życiu byś takiej sławy nie zrobiła. Teraz uciekasz do Egiptu jak zrobiłaś to przed laty - czytamy w licznych wpisach.

Oczywiście pojawiają się także te od najwierniejszych fanów, którzy nadal trzymają kciuki za Dagmarę, twierdząc, że już "odsiedziała swoje" i przeszła resocjalizację. "Bardzo fajne wideo", "super vlog", "pozdrawiam" - czytamy. A Wy, po której jesteście stronie? Dajcie znać.

