Julia Wieniawa szaleje w Cannes niczym zagraniczna gwiazda. Wszyscy patrzą tylko na jedno

Julia Wieniawa jeszcze wczoraj została przyłapana przez fotoreporterów na lotnisku, kiedy dopiero planowała opuścić kraj. Młoda gwiazdka nie miała na sobie szarych dresów, a dobrze skomponowaną stylizację, dlatego sądzimy, że mogła to być "dokładnie zaplanowana akcja paparazzi". 25-latka miała na sobie jeansy marki Loewe, które kosztują około 4 tysięcy złotych, do tego dobrała koszulkę polo w paski, luźną skórzaną kurtkę oraz torebkę Chanel, która kosztuje około 50 tysięcy złotych.

"Zapomniałam, że umówiłam się na jeszcze jedne przymiarki i przyszło więcej ludzi. To dzisiaj moje oficjalnie dziewiąte spotkanie. Co za rekord. No nic, mierzymy sukienkę, a właściwie różne kreacje, bo już jutro lecę do Cannes na festiwal. Wreszcie mogę się tym podzielić. Obserwujcie moje stories, będę wrzucała na bieżąco" - powiedziała na InstaStories Wieniawa.

Julia Wieniawa szaleje w Cannes

Dzisiaj z kolei w mediach pojawiło się zdjęcie Julki, która stoi na balkonie w Cannes w stylizacji, której nie powstydziłaby się żadna zagraniczna gwiazda. Długa czarna suknia wyszywana błyszczącymi kamieniami wraz z satynowymi rękawiczkami oraz białym szalem wyglądały na Julce rewelacyjnie. Na szyi aktorki pojawiła się diamentowa kolia.

W makijażu Julia postawiła na minimalizm. Jej cera prezentuje się znakomicie, dlatego wystarczył delikatny bronzer, który został umieszczony na jej kościach policzkowych.

Fryzura Wieniawy również została ułożona bez szaleństw. Młoda aktorka postawiła na delikatne fale, które wyglądem nawiązują do stylu Złotej Ery Hollywood.

