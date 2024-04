Julia Wieniawa nie przejmuje się skręconą nogą i wije się w seksownej bieliźnie. Jest na co popatrzeć!

Skandaliczne zachowanie w TVN. Prezenterka śmiała się do rozpuku z ofiary przemocy domowej

Co się stało?

Jeszcze kilka dni temu Julia Wieniawa poruszała się na wózku inwalidzkim a na stopie zamiast buta miała ortezę ortopedyczną. Gwiazda żartowała sobie, że w związku ze skręceniem kostki ma przymusowe wakacje. „Staram się patrzeć na pozytywne aspekty mojej kontuzji. Dostałam przymusowe wakacje. Wreszcie mam chwilę, żeby odetchnąć od ciągłego życia w biegu. Moja noga ma się lepiej, szybko się regeneruję. Przede mną rehabilitacja i długie dni spędzone przy książkach i filmach” – poinformowała Julka swoich fanów, a chwilę później na jej Instagramie zaczęło roić się od reklam, od diety pudełkowej, poprzez ekskluzywne pianino aż do seksownych zdjęć w bieliźnie, której marki jest twarzą.

Wieniawa zamiast rehabilitować nogę pręży się w sieci w samej bieliźnie!

Choć na piękną celebrytkę i jej wdzięki miło się spogląda, to jednak nasuwa się pytanie, co z rehabilitacją? Czyżby Julka była pracoholiczką?

Fenomen Julki Wieniawy

Julia Wieniawa to popularna polska aktorka i wokalistka, która od kilku lat należy go grona najsłynniejszych i najlepiej zarabiających celebrytek w naszym kraju. Pomimo relatywnie młodego wieku artystka pozyskała rzeszę fanów i osób, które pragną w przyszłości podążać jej śladami. Julia Wieniawa-Narkiewicz, bo tak brzmi dokładnie jej imię i nazwisko miała okazję występować w wielu popularnych serialach, co przyniosło jej popularność na skalę ogólnoświatową.

Aktorka, piosenkarka, influencerka

Spektrum dokonań Julii Wieniawy jest bardzo szerokie. Jej główną domeną jest jednak gra w filmach i serialach. Na renomę zapracowała sobie, grając w popularnym serialu "Rodzinka.pl". Do tego momentu celebrytka dostąpiła również zaszczytu gry w takich filmach, jak "W lesie dziś nie zaśnie nikt" czy "Nie cudzołóż i nie kradnij". Julia Wieniawa jest też znana z regularnego wypuszczania piosenek. Jednym z jej popisowych utworów jest piosenka "Nie muszę". Aktorka jest znana również z dużej aktywności w social mediach, albowiem udziela się nie tylko na Facebooku, ale również na Instagramie czy TikToku.

