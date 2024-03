Najpierw wózek inwalidzki, a teraz to! Julia Wieniawa jest unieruchomiona. Zobaczcie, jak sobie radzi

Kontuzjowana Julia Wieniawa (25 l.) stara się wrócić do normalności. Gwiazda, która podczas pobytu we Wrocławiu skręciła kostkę, ma dziś na nodze ortezę, w której musi chodzić. Jak wyznała nam aktorka, czeka ją jeszcze sporo pracy nad powrotem do pełnej sprawności. - Przede mną rehabilitacja i długie dni spędzone przy książkach i filmach - zdradza "Super Expressowi".