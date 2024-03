Julia Wieniawa miała wypadek! Porusza się na wózku inwalidzkim. Smutny widok

Wieniawa miała niefortunny wypadek

Julia Wieniawa spędziła ostatni weekend we Wrocławiu. Wszystko po to by wystąpić podczas 44. gali Przeglądu Piosenki Aktorskiej pt. „Człowiek z papieru. Antyopera na kredyt”, która jest koprodukcją z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Gwiazda w piątek, w towarzystwie m.in. Ralpha Kaminskiego (33 l.) oraz aktorów Teatru Powszechnego, latała nad sceną, tańczyła i zachwycała publiczność. Niestety, wracając do hotelu, niefortunnie się przewróciła i doszło do tragedii. - Było wszystko. Było latanie nad sceną, śpiewanie, choreografie... I bęc... Skręciłam kostkę, wracając z teatru do hotelu, na chodniku, w płaskich butach. Zabawne? Zabawne - napisała na Instagramie. - Pozdrawiam wrocławskie krawężniki - dodała.

Wjechała na scenę na wózku inwalidzkim

Co ciekawe, gwiazda nie zrezygnowała z kolejnych dwóch występów, które odbywały się w następnych dniach. Julka na scenę wjechała na wózku inwalidzkim, a jej stopa była unieruchomiona. By jednak bandaż nie odróżniał się od reszty stylizacji, mama aktorki okleiła go niebieskimi kryształkami. - Cóż. Jedziemy z tym - napisała, po czym, jak gdyby nigdy nic, wjechała na scenę.

Może liczyć na pomoc mamy

Aktorka ma świetne relacje ze swoją mamą, Martą Wieniawa-Narkiewicz. Nie jest tajemnicą, że kobieta jest jej menadżerką i od początku dba o karierę i finanse córki. Dlatego też podróżuje z Julką po całej Polsce. Tak też było i tym razem. Na nagraniu, które gwiazda zamieściła na Instagramie, słychać, że pani Marta prowadzi wózek i stara się pomóc jak może. - Role menedżerki i mamy się przeplatają. Czasami dzwonię w kwestii zawodowej, a nagle głos mi się łamie i płaczę, bo muszę z mamą natychmiast omówić moje sercowe rozterki. Wtedy ona z menedżerki zamienia się w mamę, a ja z dorosłej, dojrzałej Julii w nastolatkę. Dla mamy najważniejsze jest moje dobro. Myśli przede wszystkim, jak się czuję, czy projekt, w który się angażuję, jest wartościowy. Na pierwszym miejscu jest moje zadowolenie, a nie pieniądz - wyznała w rozmowie z „Galą”.

