Teresa Lipowska skarży się na starość: To już końcóweczka

Teresa Lipowska to absolutna ikona serialu "M jak miłość". Gra w nim nieprzerwanie od 24 lat. Jak jednak szczerze przyznaje, jej wątek jest już okrojony. Kiedyś grała kilkanaście dni w miesiącu. Teraz tylko cztery... - To jest taka postać, którą się pamięta, ale już nie jest najważniejsza. Kiedyś miałam piętnaście dni zdjęciowych. A teraz po prostu daję tyle, ile można - mówi Teresa Lipowska.

W najnowszym wywiadzie Teresa Lipowska w przejmujących słowach opowiedziała o starości, z którą się mierzy i która to coraz bardziej daje jej się we znaki. Przez nią nie jest w stanie pracować tyle, ile by chciała. Pani Teresa rezygnuje np. z ról w teatrze, bo tam miałaby do opanowania zbyt dużo tekstu.

- Starość jest straszliwa. I bez względu na to, że mając te 86 lat, jednak mam tu w głowie dużo młodziej. Mam jeszcze plany, jeszcze chciałabym wiele rzeczy zrobić, ale już wiele się nie da po prostu. Po prostu się nie da, bo gdzieś tu wyjazdy, jakieś projekty... Ja do teatru nie chcę, bo to jest za ciężki tekst, za późno się wraca - opowiedziała szczerze w programie "Gwiazdy Sołtysika". - To są te ograniczenia, to jest choroba, że ja tego nie mogę. Zdaję sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie mogę robić i pewne choroby wieku starczego mnie dorywają, ale jakoś nie mogę się z tym pogodzić. Tak chciałabym do przodu jeszcze - dodała.

Teresa Lipowska wyznaje: Jestem samotna

Gwiazda "M jak miłość" otworzyła się też na temat swojej codzienności. Wyznała, że odkąd zmarł jej ukochany mąż, aktor Tomasz Zaliwski, u boku którego była szczęśliwa ponad 43 lata, czuje się samotna.

- Jestem samotna, odkąd 17 lat temu mój Tomek Zaliwski, mój mąż najukochańszy zmarł. Jak jestem w domu, to jestem samotna. Mam oczywiście wspaniałego syna i jego rodzinę, jesteśmy w kontaktach dobrych. Ale samotność każdego dopada. Zwłaszcza, jak się gorzej czuje - powiedziała w wywiadzie Teresa Lipowska.

Aktorka nie chciała się skarżyć, ale napomniała o tym, co dzieje się z jej organizmem.

- Tu mi strasznie krzyż nawala, a tu noga, a to głowa. Siadasz wtedy w fotelu, nalewasz sobie wody mineralnej i jest ciężko. Wtedy zdaję sobie sprawę, że ja mam już bardzo blisko do tego końca. Może to być rok, pięć i dziesięć też, bo w końcu Danusia Szaflarska umarła dosyć późno, ale to już jest końcóweczka. I to dobija - powiedziała pani Teresa.

Na co choruje Teresa Lipowska?

Lipowska przyznaje, że lubi dłużej pospać i poleniuchować w łóżku. Po śniadaniu stara się jednak wyjść z domu i zajść chociaż do kilku sklepów.

- Aczkolwiek teraz coraz gorzej z chodzeniem jest. To te starcze kłopoty. Kręgosłupowe. Ale staram się za wszelką cenę wyjść, chociaż czasem mi bardzo źle - zapewnia Teresa Lipowska.

Gwiazda, by trenować głowę, zaczęła rozwiązywać krzyżówki. Podpatrzyła to od ikonicznej Hanki Bielickiej.

A my życzymy mnóstwo zdrowia!

