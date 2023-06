Teresa Lipowska ma głodową emeryturę. Teraz mówi o odejściu z "M jak miłość". Decyzja już zapadła

Jesz tak banana? Natychmiast przestań, robisz to źle! Irena Kamińska tłumaczy, jak spożywać ten owoc poprawnie

Teresa Lipowska to kultowa już seniorka rodziny serialowych Mostowiaków. W serialu "M jak miłość" gra od samego początku, czyli od blisko 23 lat. W lipcu gwiazda skończy 86 lat i mogłaby już udać się na emeryturę. Wtedy jednak miałaby na życie jedynie 2,2 tys. miesięcznie.

Niska emerytura Teresy Lipowskiej

- Ja mam małe potrzeby w tej chwili. I tak jak powiedziałam, gdybym miała tylko 2200 zł, to byłoby trochę ciężko, ale nie narzekam. Ja jestem optymistką, byle bym była zdrowa. To jest dla mnie najważniejsze - powiedziała Teresa Lipowska w jednym z wywiadów. - Gdybym miała tylko emeryturę, to miałabym biedę - przyznała zaś w innym.

W najnowszym wywiadzie Teresa Lipowska ujawniła swoje plany na wakacyjny odpoczynek, który jest jej bardzo potrzebny.

- Pojadę do Studziennej, gdzie jest Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej. Spotkam się także z bliskimi, choć z mojego rocznika już niewielu ich zostało - powiedziała w "Świat i ludzie". - Nasza przyjaciółka, do której przyjechaliśmy z mężem po raz pierwszy, już zmarła, ale na pewno odwiedzę jej córkę i wnuki. To zawsze miłe spotkania" - dodała.

Resztę lata chętnie spędzi w Puszczy Augustowskiej, gdzie niegdyś spędziła mnóstwo czasu z ukochanym mężem. Razem spacerowali po lasach, łowili ryby i pływali łódką. A co po wakacjach? Teresa Lipowska jasno określiła w gazecie swoje zawodowe plany.

Teresa Lipowska odejdzie z M jak miłość?

W wywiadzie Teresa Lipowska wspomniała o tym, że często pytana jest o to, czy odejdzie z serialu "M jak miłość". Za każdym razem opowiada tak samo.

- Często dziennikarze pytają, czy ta rola mi się nie znudziła, czy nie chcę odejść. Odejdę, kiedy serial się skończy - zapewniła aktorka w rozmowie z pismem.

Fani serialu "M jak miłość" mogą więc odetchnąć. Pani Teresie życzymy dużo zdrowia, by nadal mogła pracować.

Groby mężów znanych gwiazd - Dymna, Dowbor, Santor, Majewska, Lipowska. Tragiczna śmierć męża Maryny z Janosika. Niezapomniani