Teresa Lipowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Ma na koncie wiele ról filmowych i serialowych, jednak od przeszło 20 lat wciela się w postać Barbary Mostowiak w "M jak miłość" i to właśnie z tej produkcji jest kojarzona najbardziej. Gwiazda, która w lipcu skończy 86 lat, przyznaje, że nie wyobraża sobie, by przestała pracować, ponieważ lubi to, co robi. Jak wyjawiła jakiś czas temu, jest też inny powód...

Teresa Lipowska ujawniła, ile wynosi jej emerytura. To brzmi jak żart

Teresa Lipowska, jako znana seniorka, wielokrotnie była wypytywana przez dziennikarzy, ile wynosi jej emerytura. Temat ten zawsze wzbudza wiele skrajnych emocji, a starsi ludzie często po prostu narzekają na wysokość comiesięcznych wypłat - wystarczy wspomnieć chociażby o Maryli Rodowicz, która dorobiła się 1670 zł emerytury. Do grona tych osób można zaliczyć również nestorkę rodu Mostowiaków.

- Gdybym miała tylko emeryturę, to miałabym biedę. Natomiast jestem aktorką ciągle pracującą. (...) Ja mam małe potrzeby w tej chwili. I tak jak powiedziałam, gdybym miała tylko 2200 zł, to byłoby trochę ciężko, ale nie narzekam. Jestem optymistką, byle bym była zdrowa. To jest dla mnie najważniejsze - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Wideoportalem".

Jesteście w szoku? Biorąc pod uwagę dzisiejsze realia i nadmierny wzrost cen żywności, wcale się nie dziwimy aktorce. Przy wypłacie 2200 zł i wysokich rachunkach musiałaby oszczędzać na każdym kroku.

