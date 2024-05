Blanka Świercz z "Rolnika..." wrzuciła ponętne fotki z wakacji. "Fiu, fiu, ale syrenka". Obok tajemniczy mężczyzna

Blanka Świercz to piękna pani psycholog, która zdecydowała się poszukać miłości w randkowym show. Widzowie zapamiętali ją jako uśmiechniętą blondynkę, miłą dziewczynę, której nie brakuje charyzmy i tzw. pazura. W pierwszych odcinkach 10. sezonu programu "Rolnik szuka żony" zapowiadała się na najpoważniejszą kandydatkę Artura, który do swojego gospodarstwa zaprosił jeszcze Olę i Sarę. Szybko okazało się jednak, że pewna siebie i mająca swoje priorytety niezależna dziewczyna nie znalazła wspólnego języka z młodym gospodarzem. Jako pierwsza opuściła jego dom. Nie odeszła jednak z niczym, zostały jej wspomnienia telewizyjnej przygody, spore grono fanów i... przyjaciółka. Bo choć z Arturem nie było jej po drodze, to w jednej z rywalek - Sarze - znalazła bratnią duszę.

Zobacz też: Blanka z "Rolnik szuka żony" przerywa milczenie. Jednym zdaniem rozjechała Artura. Zaskakujące słowa o Sarze

Blanka z 'Rolnik szuka zony" na romantycznych wakacjach z ukochany. Ponętne kadry

Wkrótce po zakończeniu programu znalazła także miłość. Tajemniczy mężczyzna pojawia się czasem w jej postach i relacjach na Instagramie, a celebrytka nie ukrywa, że znalazła takie uczucie i taki związek, jakiego od dawna pragnęła. Para wybrała się właśnie na egzotyczne wakacje do Egiptu. Gorący piasek, ciepłe morze, palmy... tym wszystkim dzieli się z obserwatorami. Zamieściła też serie kadrów, z czasu kiedy z dziecięcą radością pluskała się w wodzie. W czerwonym bikini wyglądała naprawdę ponętnie. Szczęściarz, który towarzyszy jej na urlopie, z pewnością nie mógł oderwać do niej oczu. My nie możemy.

Kandydatki Artura z "Rolnik szuka żony" nie próżnują. Blanka pokazała ukochanego, od Sary trudno oderwać wzrok

Zobacz w galerii fotki Blanki z wakacji w Egipcie. Od samego patrzenia robi się gorąco