Blanka z "Rolnik szuka żony" przerywa milczenie. Jednym zdaniem rozjechała Artura. Zaskakujące słowa o Sarze

Blanka Świercz dała się zapamiętać jako uśmiechnięta i piękna dziewczyna z tzw. pazurem. W pierwszych tygodniach trwania 10. sezonu programu "Rolnik szuka żony" zapowiadała się na najpoważniejszą kandydatkę Artura, który do swojego gospodarstwa zaprosił jeszcze Olę i Sarę. Sprawy jednak potoczyły się tak, że to świeżo upieczona pani psycholog jako pierwsza opuściła gospodarstwo przystojnego rolnika z Mazowsza. To jednak nie przeszkodziło jej pozostać w kontakcie z fanami, którzy chętnie obserwują, co się u niej dzieje. Po niezbyt fortunnym finale jubileuszowej edycji, w którym wyszło na jaw, że Artur rzucił Sarę, łamiąc jej serce, Blanka nie wypowiadała się publicznie na temat rolnika. Nie trudno było jednak zauważyć, że wspiera raczej swoją byłą konkurentkę, niż niedoszłego partnera. W sieci pojawiły się też wspólne zdjęcia dziewczyn, które najwyraźniej się zaprzyjaźniły.

Blanka Świercz przyparta do muru w kwestii Artura. Krótko, ale jednoznacznie

Zaczęły się pojawiać pogłoski, że Artur zerwał znajomość z Sarą dla innej uczestniczki - wymieniano zarówno obie pozostałe kandydatki Artura - Blankę i Olę, jak i Anię Derbiszewską, która jak wiemy związała się ze swoim kandydatem - Jakubem. Para zaręczyła się i oczekuje dziecka. Artur zapowiedział w finałowym odcinku sezonu, że jak tylko znajdzie nieco wolnego czasu, to wybierze się na łowy. Po miesiącu od tego wyznania zmienił swój status na Facebooku, informując, że jest w związku. Fani gubili się w domysłach. W końcu ktoś zapytał Blankę wprost czy jest z Arturem. "UWAGA - Nie, nie jestem. Jeszcze nie zwariowałam" - napisał w odpowiedzi podczas sesji pytań i odpowiedzi, dosadnie dając do zrozumienia, co myśli o wiarołomnym rolniku.

Blanka o swojej relacji z Sarą: "specyficzne połączenie, trudne do wytłumaczenia"

W czasie wspomnianej sesji Q&A internauci byli również ciekawi zdania Blanki na temat sytuacji miedzy Sarą, a Arturem. Tu dziewczyna stanęła jednoznacznie po stronie porzuconej kobiety: "Finałowy odcinek był dla mnie najtrudniejszy. Nagromadziły się wszystkie towarzyszące od początku emocje i stres. Z Sarą mam jakieś specyficzne połączenie, trudne do wytłumaczenia, jest dla mnie jak siostra i przeżywałam wtedy jej emocje podwójnie. Strasznie ciężko było mi patrzeć na to, jak ktoś łamie tak dobre, czyste serce".

