4 edycja Akademii Mediderma

„Akademia Mediderma” po raz kolejny zawitała do największych polskich miast. W czasie wiosennej edycji szkoleń eksperci Mediderma przyjrzeli się bliżej wewnątrzpochodnemu starzeniu skóry - od molekularnych mechanizmów starzenia, przez objawy kliniczne i metody terapeutyczne po przedstawienie skutecznych i innowacyjnych terapii skóry według marki Mediderma. Podczas szkolenia poruszono też temat najnowszych trendów pielęgnacyjnych i filozofię smart agingu.

„Za marką Mediderma stoją trzy dekady doświadczenia i pracy z pacjentami. Można powiedzieć, że jesteśmy ekspertami od zdrowia skóry i czujemy potrzebę dzielenia się naszą wiedzą. Akademia Mediderma stwarza przestrzeń do spotkania najlepszych ekspertów i daje możliwość podnoszenia kwalifikacji. Każda edycja to nowe doświadczenie, solidna dawka wiedzy i forum wsparcia merytorycznego. Tak było też podczas wiosennej edycji” – podsumowuje Anna Kwaśnik, Head of Marketing Sesderma.

Specjaliści, którzy wzięli udział we wiosennej edycji Akademii wrócili do swoich pacjentów z solidną dawką merytorycznej i praktycznej wiedzy. Uczestnicy poznali najnowsze metody opóźniania pojawienia się objawów starzenia skóry. Dowiedzieli się też, jak zapewnić skórze głęboką rewitalizację poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań zabiegowych w terapiach łączonych, a także jakie produkty do pielęgnacji domowej będą najlepszą kontynuacją pielęgnacji wdrożonej w gabinecie. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Dermatologia, kosmetologia i medycyna estetyczna to branże, które stale się rozwijają, a podnoszenie kwalifikacji zawodowych wpisane jest w zawód kosmetologa, lekarza czy kosmetyczki. Tylko będąc na bieżąco z aktualną wiedzą można proponować pacjentom rozwiązania i terapie szyte na miarę. „Akademia Mediderma” daje taką możliwość.