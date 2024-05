Julia Wieniawa ambasadorką L'Oréal Paris

Dzięki temu, że Julia nie tylko gra i śpiewa, ale także trafia do młodego pokolenia, które może się na niej wzorować, idealnie pasuje do marki, która swoje działania skupia wokół hasła: „Ponieważ jesteś tego warta”. Ten rozpoznawalny na całym świecie slogan od początków L’Oréal Paris jest wyrazem ogromnego wsparcia kobiet, żeby osiągały swoje cele i żyły zgodnie ze swoimi zasadami i marzeniami. Julia Wieniawa doskonale reprezentuje ten ponadczasowy przekaz, który świetnie dopełnia kosmetyki z asortymentu marki, a dokładnie funkcję, jaką pełnią w budowaniu pewności siebie potrzebnej w przekraczaniu granic i realizacji marzeń. Julia stale się rozwija, próbuje nowych rzeczy i podejmuje się nowych wyzwań. W swoich działaniach pokazuje, co dla niej znaczy hasło: „Ponieważ jestem tego warta”. Współpraca z L'Oréal Paris to sposób, żeby wartości, które łączą ją z marką, wybrzmiały jeszcze bardziej.

Pasmo sukcesów Julii Wieniawy wcale nie sprawiło, że stała się kimś niedostępnym. Buduje społeczność, w której nie kreuje się na nieosiągalny ideał. Przyznaje się do słabości i problemów, które nie znikają wraz z zawodowymi osiągnięciami. Pokazuje cienie i blaski sławy. Nie ukrywa, że jej życie zawodowe jest bardzo intensywne i wymagające, więc podkreśla znaczenie nie tylko pielęgnowania zdrowia w kontekście fizycznym, ale również tego psychicznego. Julia w tym celu nie tylko sięga po pomoc ekspertów, ale także stawia na małe przyjemności. Chwile dla siebie to jedna z inspiracji, którą można bez trudu przenieść do własnego życia. Nie muszą to być bowiem zajęcia z jogi na Bali, ale nawet domowa pielęgnacja, która pozwoli skupić się na sobie i da podwójną przyjemność na poziomie cielesnym i duchowym. Fakt, że Julia nie ucieka od problemów, może pomóc otworzyć oczy wielu kobietom, które wcześniej nie zauważały ich u siebie.

Julia Wieniawa pomimo młodego wieku jest nie tylko dojrzałą artystką, ale również taką samą kobietą. Nauczyła się nie tylko kreować otaczającą ją rzeczywistość, ale również uciekła od schematów myślenia, w których dorastała. Najważniejsze było uwolnienie się od przekonania, że okazywanie emocji jest słabością. Przez ukrywanie tego narosło przekonanie, że sukces Julki przyszedł jej łatwo, co wcale nie jest prawdą. Odbiorcy otrzymywali tylko efekt jej pracy, ale nie widzieli całej drogi, a ta bywała wypełniona porażkami czy gorszymi momentami, które miewa każdy. Julii udało się wyrwać z takiego schematu, ale w dzisiejszych czasach wciąż nie każdy potrafi mówić o słabościach. Ambasadorka L'Oréal Paris daje zatem przykład, który współcześnie ma szczególne znaczenie dla młodych kobiet.

SPOŁECZNOŚĆ KOBIET L’ORÉAL PARIS

„Ponieważ jesteś tego warta” - te słowa wybrzmiewają w marce L’Oréal Paris nieprzerwanie od lat 70., kiedy po raz pierwszy padły w kampanii reklamowej z ust aktorki Joanne Dusseau. To był zwiastun zupełnie nowego podejścia do piękna, które nagle przestało byćpielęgnowane dla mężczyzn. W centrum zainteresowania L’Oréal Paris była kobieta, jej samopoczucie i zadowolenie z wyglądu, które pomagało w budowaniu pewności siebie i spełnianiu się na różnych polach. Kobiety, które zaczęły być piękne same dla siebie zyskały też swoje reprezentantki – ambasadorki marki. Każda z nich na przestrzeni lat uosabiała kobiecą siłę i była wzorem do naśladowania. W 2016 roku do grona inspirujących osobowości, które reprezentują wartości L’Oréal Paris, dołączyła pierwsza Polka - GrażynaTorbicka. Teraz z Polski usłyszymy także głos młodego pokolenia. Julia Wieniawa w roli ambasadorki L’Oréal Paris będzie przedstawicielką młodszej generacji, jak Kendall Jenner. Artystka podobnie jak modelka nie tylko odnosi sukcesy, ale również inspiruje na wielupolach, dodaje wiary we własne możliwości i motywuje do działania, co oddaje przesłanie, które jest nierozerwalnie związane z kosmetykami L’Oréal Paris.

L'ORÉAL PARIS

