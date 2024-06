Ta promocja w Rossmannie ucieszy Polki. Kultowy krem za 8 zł idealny dla kobiet po 60-tce. Wygładza zmarszczki i odmładza cerę. „Cera jak u niemowlaka”

Zapach zwycięstwa… istnieje – wszystkie perfumy, które cię do niego poprowadzą kupisz w supercenach w perfumeriach Douglas

Ta promocja w Rossmannie ucieszy Polki. Kultowy krem za 8 zł idealny dla kobiet po 60-tce

Promocje w Rossmannie to zawsze świetna okazja, aby kupić swoje ulubione kosmetyki w znacznie niższych cenach. Tańsze kosmetyki kuszą również wiele kobiet, aby wypróbować nowych produktów do pielęgnacji skóry czy włosów. Nowa promocja w Rossmannie z pewnością ucieszy wiele Polek, zwłaszcza posiadaczek cery dojrzałej. Kultowy krem do twarzy marki Ziaja Kozie Mleko można teraz kupić w drogerii za jedyne 7,99 zł. Ten kosmetyk od kilkunastu lat jest jednym z najbardziej lubianych kremów wielu kobiet po 60-tce. Panie są nim zachwycone o czym chętnie piszą w sieci.

"Mam cerę dojrzałą, a krem kozie mleko skutecznie nawilża i częściowo odmładza."

"Bardzo dobry lekki krem, dobrze się wchłania, cera delikatna jak u niemowlaka"

"Rewelacyjny krem. Delikatny, konkretnie nawiała. Lekka konsystencja. Polecam dla wrażliwej cery."

- piszą o kremie Ziaja Kozie Mleko Nawilżanie internautki.

Krem z Rossmanna wygładza zmarszczki i odmładza cerę

Krem z Rossmanna ma właściwości nawilżające, zatem doskonale nadaje się do pielęgnacji cery suchej. Jest bogaty w proteiny, kwasy organiczne, lipidy, węglowodany oraz witaminy A i D. Krem zwiększa elastyczność skóry, zapobiega jej wiotczeniu, wygładza zmarszczki i opóźnia procesy starzenia. Intensywnie nawilża i skutecznie łagodzi podrażnienia, natomiast foto stabilny filtr UV zapewnia ochronę przeciwsłoneczną przed promieniami UV.

i Autor: Rossmann Krem Ziaja w promocji Rossmann za 8 zł