Jak powstają zmarszczki?

Wyróżniamy kilka głównych przyczyn pojawiania się zmarszczek. Poza wiekiem należą do nich:

nadmierna ekspozycja na słońce bez zastosowania filtrów,

bogata mimika twarzy,

niezdrowa dieta,

picie zbyt małej ilości wody,

palenie tytoniu i częste spożywanie alkoholu,

nieprawidłowa pielęgnacja skóry twarzy, np. niedostateczne nawilżanie cery, niezmywanie makijażu na noc.

Sposoby na zmarszczki - dieta i tryb życia

Pojawiające się na twarzy zmarszczki to efekt naturalnego procesu starzenia się naszego organizmu. Jest to związane ze stopniowo zmniejszającą się produkcją fibroblastów odpowiedzialnych za wytwarzanie kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Proces starzenia się doprowadza do tego, że skóra traci elastyczność. W efekcie zmarszczki pogłębiają się, stają się coraz bardziej widoczne na czole, pod oczami, wokół ust. Wpływ na powstawanie bruzd na twarzy mają nie tylko geny, ale tez prawidłowa pielęgnacja, dieta i tryb życia, jaki prowadzimy. Czy istnieje jakiś sposób na zmarszczki na czole i pod oczami po 50-tce? Przede wszystkim należy wyeliminować z diety cukier i wszelkie używki. Aby skóra pozostała wiecznie młoda, należy spożywać produkty bogate w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu i tym samym zapobiega powstawaniu zmarszczek. Oczywiście nie wolno zapominać o piciu odpowiedniej ilości wody. To na odwodnionej i suchej skórze najszybciej można dostrzec zmarszczki, a nawilżona cera staje się jędrna i pełna blasku. Negatywny wpływ na wygląd naszej skóry ma również nadmiar stresu. Dlatego pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej i piciu naparów z ziół, które mają właściwości relaksujące.

Domowe sposoby na zmarszczki na czole i pod oczami u kobiet po 50-tce

Zastanawiasz się, jak pozbyć się zmarszczek po 50-tce na czole i pod oczami? Istnieją domowe sposoby na zmarszczki, które są niedrogie, ponieważ korzystasz ze składników dostępnych w domu, a dodatkowo są także bezpieczne dla cery, dlatego śmiało można stosować je nawet przy skórze wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Jednym ze sposobów na zmarszczki na czole jest wykonywanie masażu twarzy. W tym celu warto skorzystać ze specjalnego rollera. Dzięki masażowi twarzy można zmniejszyć zmarszczki na czole i wokół oczu, poprawić i odmłodzić wygląd cery, a nawet pozbyć się opuchlizny na buzi. Kolejnym sposobem na zmarszczki po 50-tce są naturalne maseczki. Warto je robić dwa razy w tygodniu. Maseczka z oleju lnianego i glinki doskonale odżywi skórę i ją oczyści. Olej lniany to naturalne źródło witaminy E, która wykazuje z silne działanie antyoksydacyjne, regenerujące i opóźniające proces starzenia się skóry. W związku z tym warto go stosować również jako serum na wieczór. Drugą propozycją jest maseczka z jogurtu naturalnego, soku z cytryny oraz miodu. Stosowana regularnie rozjaśnia cerę, doskonale ją nawilży oraz odżywi. Spowoduje, że skóra będzie bardziej napięta. Przy regularnym stosowaniu pomoże zmniejszyć zmarszczki pod oczami i na czole.

