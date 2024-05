Kultowe perfumy damskie na lato w nieziemskiej promocji Rossmanna za 34 zł. Świeży zapach doda energii w upalny dzień. „To od lat ulubione perfumy mojej mamy”

Kultowe perfumy damskie na lato w nieziemskiej promocji Rossmanna za 34 zł

Nadeszły ciepłe dni, więc wiele pań poszukuje lżejszego i świeżego zapachu na lato. Takiego, który będzie otulał ich zmysły energetyczną aurą i sprawi, że każdy dzień będą witać z uśmiechem na twarzy. Oczywiście gusta są różne, jednak to właśnie najczęściej pora roku ma wpływ na nasze upodobania zapachowe. Jeśli nie wiesz, na jakie perfumy damskie na lato się zdecydować, to sprawdź najnowszą promocję w Rossmannie. To w niej można teraz upolować kultowe perfumy, a właściwie wodę perfumowaną Elizabeth Arden Green Tea. W promocji Rossmanna, która trwa do 20 maja, kosztuje 34,99 zł za 30 ml. Ten zapach oczarował kobiety w każdym wieku. Niektóre są mu wierne od lat.

Świeże perfumy z Rossmanna

Perfumy z Rossmanna Elizabeth Arden to propozycja na upalne dni, dla każdej kobiety, która pragnie czuć się świeżo i rześko. Orzeźwiające perfumy Elizabeth Arden Green Tea dodadzą energii i pobudzają zmysły. Ich przyjemny aromat jest trwały, więc utrzymuje się nawet przez cały dzień. Kobiety uwielbiają ten zapach z Rossmanna.

"Ten niesamowity zapach zielonej herbaty, którą uwielbiam. Polecam każdej kobiecie"

"Bardzo ładny zapach, po dłuższym stosowaniu zauważyłam, że utrzymuje się 24 h na dobę. Jego zapach jest bardzo orzeźwiający i świeży , według mnie idealny na letnie, upalne dni"

"Elizabeth Arden Green Tea to od lat ulubiony zapach mój i mojej mamy. Jest delikatny, rześki. Idealny na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje."

- piszą o perfumach z Rossmanna kobiety.

