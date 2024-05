i Autor: materiały prasowe Rossmann na zdjęciach

Cera bez zmarszczek

Uwielbiany przez Polki podkład na lato w promocji Rossmanna za 19 zł. Kobiety po 50-tce są nim zachwycone. Wygładza zmarszczki i kryje przebarwienia. „Najlepszy dla mojej dojrzałej cery”

Na taką promocję w Rossmannie czekało wiele kobiet. Uwielbiany przez Polki kryjący podkład do twarzy kosztuje teraz tylko 19 złotych. Wypełnia zmarszczki, dzięki czemu cera jest perfekcyjnie gładka, a do tego jego lekka konsystencja sprawia, że jest to podkład idealny na lato. Kobiety po 50-tce są zachwycone tym podkładem z Rossmanna. „Najlepszy dla mojej dojrzałej cery” - chwalą w sieci.