Podkład, w którym zakochaly się Polki. Wtapia blask w skórę i wygładza zmarszczki

Ten sezon w makijażu to prawdziwy misz-masz trendów i inspiracji z wielu epok. Z jednej strony mamy klasykę i ponadczasowe kreski na powiekach. W modzie są lata pięćdziesiąte i styl na pin-up girl - czyli mocno podkreślone oczy i czerwone, ponętne usta. Z drugiej strony nadal na topie są lata dziewięćdziesiąte i początek lat dwutysięcznych. Te w makijażu to przede wszystkim odważne kolory oraz intensywne cienie do powiek.

Barwa Cosmetics Żel pod prysznic nawilżający Lilia wodna + ekstrakt z oliwki

Żel pod prysznic nawilżający z serii Natural Expert to naturalna i wegańska pielęgnacja skóry o świeżych zapachach. Delikatnie, ale skutecznie myją i doskonale wpływają na suchą skórę, przynosząc jej ulgę i zapewniając optymalny poziom nawodnienia.

Latem nie zapominaj o SPF

Krem do twarzy SPF30 zapewnia ochronę skóry twarzy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Opatentowany kompleks filtrów chroni przed promieniowaniem UVA/UVB oraz hamuje przedwczesne fotostarzenie się skóry. Dzięki kremowej konsystencji produkt szybko się wchłania, nawilżając skórę i podkreślając opaleniznę.

Avène Spray SPF 50+ . Spray SPF 50+ zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną skóry wrażliwej narażonej na intensywne działanie promieni słonecznych. Dostosowana do stosowania na twarz i ciało, nawilżająco-ochronna konsystencja zapewnia natychmiastowe i długotrwałe uczucie komfortu, przeciwdziała suchości i nawilża przez sześć godzin.

Perfecta Ceramedica PEP-3

Ceramedica PEP-3 dedykowana jest szczególnie cerze dojrzałej, która zaczyna mieć widoczne oznaki zmęczenia i utraty elastyczności. Nowoczesne formulacje o bardzo przyjemnych, aksamitnych konsystencjach, zapewniają skuteczną pielęgnację cerze wymagającej nawilżenia, ujędrnienia i redukcji zmarszczek. Synergiczne działanie CERAMIDÓW i technologii PEP-3 pobudza kluczowe procesy odpowiedzialne za młody wygląd. Skóra jest skutecznie pobudzona do aktywności naprawczych, staje się nawilżona, odzyskuje napięcie i jędrność, a zmarszczki zostają wygładzone.

Avon Anew Protinol

Najwyższe stężenie Protinolu™ i niacynamidu dla jeszcze bardziej spektakularnych efektów Protinol™ to opracowany przez naukowców Avon i opatentowany składnik aktywny, który stymuluje produkcję dwóch typów kolagenu kluczowych dla zachowania elastyczności i sprężystości skóry. Protinol™ sprawia, że zawartość kolagenu typu 1 i typu 3 zbliża się do optymalnego stosunku, zwykle występującego tylko w skórze dziecka.

Avène - Cleanance matujący i nawilżający krem żelowy do skóry tłustej i mieszanej

Nie chcesz bagatelizować pielęgnacji skóry? Codziennie używaj kremu do skóry – to podstawa pielęgnacji skóry, bez której nie obejdzie się regularna rutyna kosmetyczna, niezależnie od rodzaju skóry i jej potrzeb. Krem do twarzy Avène Cleanance wspiera naturalne funkcje skóry, pomaga utrzymać jej nawilżenie i równowagę, a także przyczynia się do jej zdrowszego wyglądu.

Evelina Cosmetics Wonder Match Lumi - Podkład rozświetlający

Pielęgnująca formuła podkładu wyrówna koloryt cery, zadba o jej wielowymiarowy blask, a składniki aktywne i filtr SPF dadzą jej odpowiednią ochronę. Nawilży, wygładzi i zamaskuje oznaki zmęczenia, aby błyszczeć każdego dnia!