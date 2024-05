Kapsuła piękna

Suplementacja powoli staje się naturalnym i nierozerwalnym elementem pielęgnacji. Nawet lekarz i kosmetolodzy po zabiegach gabinetowych dobierają pielęgnację, którą rekomendują wspierać odpowiednimi preparatami, które mają zadziałać od wewnątrz. Marka Medilâge ma w swojej ofercie suplementy bazujące na składnikach o potwierdzonej w badaniach skuteczności.

SLOW AGING

Czasu nie da się cofnąć ani zatrzymać, ale można się z nim zaprzyjaźnić. W pielęgnacji przeciwstarzeniowej chodzi o to, by jak najdłużej nasza skóra zachowała witalność, a my wyglądały po prostu świeżo. Dlatego ważne jest pobudzanie skóry do samoodnowy i wzmacnianie jej umiejętności do samoobrony. Kremy działają od zewnątrz. Suplementacja może dotrzeć głębiej.

Medilâge anti âge zawiera ekstrakt z uprawianej w warunkach pustynnych mikroalgi AstaPure ® Arava, która chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego, a także zabezpiecza również DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Wspiera też działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Testy potwierdzają, że hamuje ona uszkodzenia komórek spowodowane wolnymi rodnikami i ekspozycją na promieniowanie UV. Drugim kluczowym składnikiem jest Tetra SOD®, to składnik pozyskiwany ze sproszkowanych alg Tetradelmis Chuii pochodzących z Parku Narodowego Doñana na południu Hiszpanii. Używa się do tego chronionej patentem, specjalistycznej technologii. SOD, to enzym wytwarzany przez organizm ludzki. Wraz z wiekiem jego poziom gwałtownie spada, osłabiając tym samym mechanizm naturalnej obrony antyoksydacyjnej organizmu. Tetra SOD® jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Chroni praktycznie każdą komórkę przed ich toksycznym działaniem, w tym przed szkodliwym promieniowaniem UVB.

DZIAŁA NA C(I)AŁO

Odpowiednie nawyki żywieniowe na całe życie (nie dieta cud) i regularna dawka ruchu, to gwarantowany przepis na sukces. Jednak nawet ćwicząc i zdrowo jedząc, możemy borykać się z cellulitem czy rozleniwionym metabolizmem.

Medilâge anti-cellulite bazuje na liofilizowanym koncentracie soku z francuskiej odmiany melona kantalupa (Dimpless®). To pierwsza podawana doustnie substancja z klinicznie udowodnioną skutecznością działania na cellulit. Ma opatentowany proces pozyskania i proces powlekania, co sprawia, że jest w pełni chroniony w drodze do komórki i w 100% bioaktywny. Ten suplement zawiera także Sinetrol® Xpure C1, czyli opatentowany składnik wytwarzany z soku, skórki i nasion pomarańczy, grejpfrutów oraz guarany. Jego działanie przestawia nasz metabolizm na pozyskiwanie energii ze zgromadzonego zapasu tłuszczów, co przekłada się na spadek masy ciała i redukcję wagi.

W celu pobudzenia metabolizmu pomoże przyjmowanie dwóch kapsułek Medilâge métabolisme, który również zawiera Sinetrol® Xpure C1. Zgodnie z opublikowanymi wynikami badań suplementacja 2 kapsułkami Sinetrol® Xpure C1 dziennie pozwala w ciągu 12 tygodniu poprawić sylwetkę poprzez redukcję obwodu talii i bioder. Jego działanie wspiera: chrom (w formie związku helatowego, czyli najlepiej przyswajalny), który przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, jod pomagający zachować zdrową skórę, mimo utraty podpory z tkanki tłuszczowej, oraz selen (w formie organicznej), który pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

WIĘCEJ NA GŁOWIE

Styl życia, a nawet pory roku mogą odbijać się na wyglądzie naszych włosów. Ich utrata jest kłopotem – zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Medilâge stworzyło suplementację pomagającą ograniczyć ten problem. Medilâge cheveux femme zawiera AnaGain™ Nu, czyli ekstrakt z pędów grochu zwyczajnego. Badania pokazały, że suplementacja tego składnika przyczynia się do redukcji wypadania włosów o 33,9% w ciągu miesiąca. W formule znajduje się też Keranat™ - ekstrakt z nasion prosa, który ogranicza wypadanie włosów nawet o 50% – potwierdziło to 91% uczestników badania klinicznego, oraz krzemionkę – składnik budulcowy naturalnie występujący w tkance łącznej.

Z myślą o mężczyznach powstał Medilâge cheveux homme, specjalistyczny preparat przeznaczony dla mężczyzn, ukierunkowany na przeciwdziałanie wypadania włosów wykorzystuje przede wszystkim PhytoPin®, substancję uzyskaną z pnia drzewa sosnowego z lasu Landes, która hamuje aktywność enzymu 5-alfa-reduktazy związanej z łysieniem androgenowym i przyspiesza cykl wzrostu włosów. Ponadto w formule tego preparatu znajdziemy też Keranat™ oraz krzemionkę uzyskaną z ekstraktu pędów bambusowych.

