Noworoczny rytuał dla pięknej skóry

Noworoczny rytuał pielęgnacyjny z marką EISENBERG to powrót do świadomej równowagi i uważności. Dopasowane formuły, przyjemne tekstury i regularność sprawiają, że codzienna pielęgnacja staje się prostym, ale znaczącym gestem troski o siebie. NEW YEAR’S GLOW nie oznacza gwałtownej metamorfozy, lecz naturalny, zdrowy blask, który pojawia się wtedy, gdy nowy rok zaczynamy z myślą o realnych potrzebach skóry. Oto cztery produkty EISNEBRG, których nie może zabraknąć w noworocznej pielęgnacji.

ŚWIEŻOŚĆ NA START

To idealny moment, by pielęgnację rozpocząć od bardzo dokładnego, a jednocześnie łagodnego oczyszczania. Jedwabista, balsamowa konsystencja EISENBERG REVITALISING CLEANSING & MAKE-UP REMOVING BALM otula skórę, skutecznie usuwając makijaż, filtr przeciwsłoneczny oraz nagromadzone w ciągu dnia zanieczyszczenia. W kontakcie z wodą formuła produktu zmienia się w delikatne mleczko, które oczyszcza bez uczucia ściągnięcia i wspiera naturalną barierę ochronną. Wzbogacony o formułę Trio-Molecular®, kompleks oligomineralny i witaminę E, przywraca komfort, miękkość i uczucie świeżości – przygotowując skórę na kolejne kroki pielęgnacji.

SPRAWDŹ: EISENBERG REVITALISING CLEANSING & MAKE-UP REMOVING BALM, 269 zł/ 100 ml/sephora.pl

DELIKATNE ZŁUSZCZANIE

Codzienna pielęgnacja może stać się momentem prawdziwej odnowy dla skóry. EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 1 przygotowuje cerę na kolejne etapy rytuału, delikatnie złuszczając martwe komórki i wygładzając jej powierzchnię. Lekka, nietłusta konsystencja sprawia, że tonik nadaje się do każdego typu skóry, odsłaniając naturalny blask i poprawiając jednolitość jej kolorytu. Formuła Trio-Molecular®, wzbogacona o ekstrakty z czarnej wierzby i rokitnika, glukonolakton oraz aloes, silnie wspiera procesy regeneracyjne i znacząco ułatwia absorpcję kolejnych produktów – skóra staje się miękka, promienna i gotowa na do nałożenia kolejnych produktów.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 1, 359 zł/100 ml/sephora.pl

RÓWNOWAGA NAWLIŻENIA

Skóra potrzebuje nie tylko oczyszczenia i odnowy, ale także głębokiego nawilżenia i przywrócenia równowagi. Dokładnie to dostarcza jej EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 2, otulając cerę świeżością i wzmacniając naturalną barierę ochronną. Lekka, płynna konsystencja produktu szybko się wchłania, pozostawiając skórę miękką, jędrną i promienną nawet przez cały dzień. Formuła Trio-Molecular®, w połączeniu z witaminą E, olejem z wiesiołka, dzikiej róży i kiełków pszenicy oraz ekstraktem z komórek macierzystych liści malin, bardzo intensywnie nawilża oraz łagodzi dyskomfort, przywracając skórze zdrowy, naturalny blask.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 2, 359 zł/100 ml/sephora.pl

UKOJENIE I REGENERACJA

Końcoworoczny stres zostawia ślad także na naszej skórze. EISENEBRG ANTI-STRESS TREATMENT przynosi jej ukojenie, neutralizując działanie wolnych rodników i usuwając nagromadzone toksyny. Magiczna, lekka formuła kremu wtapia się w skórę, pozostawiając ją miękką, rozświetloną i wyraźnie zrelaksowaną. Masło karite, bisabolol i lukrecja łagodzą podrażnienia. Formuła Trio-Moléculaire®, zawierająca enzymy regenerujące, cytokiny stymulujące oraz biostymuliny dotleniające, wspiera naturalne procesy odnowy komórek, tonizuje i ujędrnia skórę, przywracając jej witalność i zdrowy wygląd nawet po najbardziej wymagających momentach roku.

SPRAWDŹ: EISENBERG ANTI-STRESS TREATMENT, 669 zł/50 ml/sephora.pl